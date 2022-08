Les confieso que no recuerdo una información de estas características en las últimas décadas, y menos en el sector de la hostelería. El mercado de fichajes de personal de todo tipo está disparado, desde camareros a cocineros y el resto de especialidades;los incentivos salariales juegan un papel decisivo. La cosa me parecería magnífica si conlleva una mejora en la calidad del servicio y no todo es cuestión de cubrir huecos a cualquier precio. Este 2022 da mucho juego.