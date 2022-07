El director del IB-Salut, Juli Fuster, ha informado ya al Govern de que presentará su dimisión tras hacerse pública la sentencia del TSJIB al IB-Salut, en la que se le reprocha no abstenerse en un proceso selectivo de empleo en la que participaba su propia hija. Tras el revuelo político de este viernes, al conocerse la noticia que ha adelantado Ultima Hora, Fuster ha notificado su decisión y el lunes reunirá a su equipo del IB-Salut para dar las pertinentes explicaciones. Si bien defiende su gestión en este asunto, Juli Fuster ha asegurado a miembros del Ejecutivo que toma la decisión para no entorpecer la labor del Govern y para que no haya sombra de sospecha.