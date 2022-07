Las ventas de último momento provocan ‘overbooking’ en hoteles de Baleares

Las ventas de último momento en todos los mercados emisores europeos y el español están distorsionando la comercialización de los hoteleros de Balears. Tanto es así que muchas cadenas registran casos de ‘overbooking’ (sobreocupación) porque no pueden cerrar ventas al tener todavía habitaciones sin reservar y, al final, se encuentran con más reservas de las permitidas sin que puedan hacer nada al respecto. Hoteleros afectados reconocen que la situación es muy compleja esta temporada de verano «porque hasta el último momento no sabemos si las reservas realizadas se van a cumplir, principalmente porque en la pandemia los clientes no tienen que pagar ningún tipo de penalización si al final no optan por venir».

Añaden que a falta de semanas y días «no tenemos conocimiento real de la comercialización, por lo que nos encontramos que tenemos diez, veinte o cuarenta habitaciones sin ocupar y ello nos obliga a tener abiertos los canales de comercialización». Los problemas que surgen por esta sobrecontratación fruto de la pandemia son solventados de raíz por hoteleros y touroperadores para no incumplir la actual ley turística. «Es imposible operar en esta coyuntura plagada de incertidumbres y tenemos que afrontar esta sobreventa de reservas porque es difícil, por no decir imposible, tener una comercialización como la que imperaba antes de la pandemia. Las ventas de último momento (last minute) son la tónica general y tenemos que amoldarnos a esta situación». Noticias relacionadas El empleo en el sector turístico crece de manera exponencial en Baleares El único segmento vacacional que reserva con antelación y cumple, según touroperadores y empresarios, es el familiar en la oferta de alojamiento de aparthoteles «porque se tienen que garantizar plaza para poder pasar sus vacaciones en Mallorca y resto de Islas». La ocupación hotelera, pese a estos problemas, está en estos momentos en un 95 % de media en todas las Islas, aunque hay zonas que rozan el cien por cien como es el caso de los hoteles boutique de Palma. Durante julio la media estará en el 95 %, lo mismo que en agosto. Por el contrario, la patronal de vivienda de alquiler turístico Habtur puntualiza que «nuestra oferta está al completo en los meses punta de verano por la gran demanda que hay en todos los mercados emisores, aunque la incógnita es qué pasará en septiembre».