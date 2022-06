La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que «nadie deja de venir a cubrir una plaza en la Administración Pública en Baleares por motivos lingüísticos». Así ha respondido Armengol a una pregunta del portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, quien ha querido saber por qué se exige el conocimiento de catalán para trabajar en Administración Pública. La dirigente autonómica ha respondido que «este Govern se rige por cumplir normas y leyes y siempre garantizará el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración y ser atendidos en las dos lenguas oficiales en la Comunidad».

El portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, por su parte, ha lamentado las palabras de Armengol, porque, según ha señalado, «los ciudadanos de Baleares tienen que esperar, de media, 134 días para ser operados en la sanidad pública». Todo porque, ha continuado, «falta personal sanitario, al que deja sin trabajo por no tener catalán». «Una titulación que es un requisito», ha destacado, «en todas las administraciones de Baleares, excepto cuando la situación es muy grave, como en Ibiza, donde faltan oncólogos en los hospitales, o bien personal de limpieza, en colegios, que se elimina ese requisito vía decreto».

Además, en relación a que este «es un Govern que cumple las normas y las leyes», como ha dicho la presidenta, Campos le ha reprochado que «cumpla solo la que éste impulsa, pero que incumpla sentencias, como la que impide la inmersión lingüística en catalán en educación». También, que «subvencione el catalanismo sectario, favoreciendo un apartheid lingüístico». Pero, para Campos, «lo más grave», según ha indicado, «es que mientras el Govern exige acreditar el catalán a los ciudadanos, ellos no tienen la obligación de hacerlo porque no es un requisito para ser alto cargo o miembro del Govern». «Usted exige al pueblo lo que después no hace y eso, señora Armengol, roza el despotismo», ha enfatizado.

Ante estas palabras, Armengol ha lamentado que «el señor Campos no sea capaz de acreditar un mínimo de educación». «Eso ya sería haber aprendido algo, pero lamentablemente no es así», ha enfatizado, a la vez que ha reiterado que «este Govern no utilizará la lengua como una arma para dividir«. »En Baleares nadie deja de venir a cubrir una plaza por motivos lingüísticos«, ha reiterado Armengol, »explicando que cualquier ciudadano «puede venir a trabajar a las Islas sin saber catalán y luego acreditarlo, de hecho tiene dos años para hacerlo». Por esa razón, ha pedido, «no decir mentiras». Armengol le ha puesto a Campos como ejemplo de la falta de médicos en España, lo ocurrido en Extremadura, donde hay 200 plazas médicas sin cubrir. «En esa comunidad no hay dos lenguas, así que ese no es el problema», ha espetado y ha terminado diciendo, una vez más que «en Baleares hay dos lenguas cooficiales, una de ellas, en este caso el catalán, minorizada, y los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a la Administración en la lengua que consideren, un derecho que este Govern tiene la obligación de garantizar».

Enfrentamiento entre Pilar Costa y Jorge Campos

Tras el turno de palabra de la presidenta Armengol, y con motivo de las declaraciones del portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, la portavoz de los Socialistas, Pilar Costa, ha pedido intervenir «en virtud del artículo 83.1, por vulneración del reglamento de la cámara». «El grupo socialista vuelve a pedir la palabra por la vulneración reiterada que se está haciendo del reglamento de este Parlament, no me pienso resignar a normalizar a lo que no es normal», ha afirmado Costa, quien además «ha hecho un llamamiento al resto de diputados para que tampoco lo hagan» y al presidente de la Cámara «para que esto --determinados términos empleados por Campos--, no se vuelva a repetir». Posteriormente, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, ha respondido, aseverando que «evidentemente, quien está faltando al decoro, son los miembros de la otra bancada, incluidos, los miembros del Govern insultando sistemáticamente con todo tipo de insultos, extrema derecha, ultraderecha, fascista, entre otros». «Esto es lo que no se puede consentir, insultar a un grupo democrático como Vox y después hacer numeritos como el que ha hecho la señora Pilar Costa», ha sentenciado.

Armengol también ha asegurado este martes que el Ejecutivo seguirá reivindicando las inversiones estatales tras admitir que no se ejecutan en su totalidad y recordado, sin embargo, que el déficit inversor se compensa con el déficit de insularidad. «Nunca agacharé la cabeza ante el Gobierno central», ha afirmado. Así se ha pronunciado en el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament a la pregunta de la portavoz de Cs, Patricia Guasp, que ha negado que el factor de insularidad sirva para compensar el déficit de inversiones y ha lamentado que Pedro Sánchez «pase olímpicamente de Baleares».

La portavoz de la formación liberal ha preguntado a Armengol «cuándo y dónde va a reivindicar más inversiones y más financiación». La presidenta ha argumentado que las inversiones a las que ha hecho referencia Guasp son las inversiones estatales en materia de sus competencias, como Aena o puertos y ha añadido que al Ejecutivo le interesan los recursos, como el factor de insularidad, con los que financiar políticas propias.