La delegación balear de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) espera que el hecho de posponer radioterapias oncológicas a pacientes en Son Espases por la falta de personal sea una situación puntual y solicita que se priorice al paciente, como se hace en su entidad. Mientras tanto, advierte: «haremos un trabajo de vigilancia durante estos días. Estamos en contacto directo con la Conselleria de Salut para intentar solventarlo lo antes posible», declara Maribel Soteras, presidenta de la Junta Comarcal de Sud-Oest de Mallorca de la Asociación.

Como se publicó ayer, en hasta tres ocasiones en los últimos meses, el servicio de Radiología Oncológica del hospital de referencia ha tenido que anular citas a pacientes que acudían a su tratamiento por no disponer de técnicos superiores especializados. El sindicato Fesitess denunció una mala gestión del personal, en la que se abusa de los dobles turnos para cubrir descubiertos. Algo que habría afectado a más de una setentena de pacientes.

Y es que no sólo se retrasa una terapia esencial para este tipo de enfermos, esto también puede acarrear consecuencias psicológicas para los pacientes. «La reacciones emocionales son muy variable en función de su aprendizaje o experiencia vital», explica el psicooncólogo de la sede provincial de Balears de la AECC, José Manuel Jiménez. Dicho esto, «por una lado hay una cuestión de ansiedad o miedo, en tanto a que no saben cómo les afecta una interrupción del tratamiento y genera incertidumbre, nervios o pensamientos negativos», explica el experto.

«Otra reacción importante es la impotencia o indefensión relacionada con la desesperanza al percibir una situación incontrolable, frente a la que no pueden hacer nada», añade. «Y una tercera, que quizás es más social, es indignarse por ser una contingencia de la que ellos no son culpables pero les afecta directamente», concluye. Aunque también es verdad que hay personas que entienden la situación dentro de la normalidad y no se ven afectados pues no deja de ser posponer una terapia. «De todos modos me gustaría dejar constancia de que la cuestión de fondo son unas condiciones laborales que deben cuidarse porque el personal que trabaja con pacientes oncológicos debe tener menos estrés. En caso contrario puede tener consecuencias a todos los niveles, cuando lo importante son los pacientes», señala este psicooncólogo. También destaca que la situación es más delicada para aquellos pacientes que inician un tratamiento de este tipo, «la mayoría de las veces resulta muy molesto y con efectos secundarios porque se multiplican los nervios».