El pasado jueves un técnico superior de sanidad faltó a su trabajo en la Unidad de Radiología Oncológica de Son Espases y se tuvieron que anular todas las sesiones de radioterapia programadas para uno de los tres aceleradores lineales de que dispone el hospital. Era, como mínimo, la tercera vez que sucedía en medio año y el motivo siempre es el mismo: falta personal para cubrir el servicio. Cansados de pedir una solución que no llega, y con temor a que se repita, el sindicato de Técnicos Superiores Sanitarios (Fesitess) denuncia que «la dirección de Enfermería de Son Espases pone en peligro los tratamientos de Oncología Radioterápica», afirma su presidenta en Balears, Clara Mir. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Gerencia y la Dirección Médica pero no han obtenido respuesta.

«Esto empezó a pasar en diciembre, ya en Navidad una compañera tuvo que hacer 6 turnos dobles, en ocho días, para mantener el servicio», advierte Abraham Meléndez, delegado sindical en Son Espases. Y es que el problema radica en que los técnicos superiores en Radioterapia son continuamente requeridos para cambiar turnos o doblarlos para poder dar continuidad al servicio cuando falta un compañero, pero «el buen funcionamiento de una unidad tan sensible como ésta no puede quedar en manos de la voluntariedad de los trabajadores», denuncia Meléndez. «Se necesita una gestión de personal que asegure la estabilidad y que no comprometa la asistencia sanitaria», añade. Según explica el sindicato, el 4 de abril y el 11 de mayo tuvieron que cerrar una unidad por algo que parecía puntual pero ahora se ha vuelto a repetir. El mes pasado afectó a 50 pacientes y hace una semana a otros 22. «Son personas que se tratan al día siguiente, pero vas retrasando a los que vienen después y es especialmente delicado con quien tiene que iniciar el tratamiento».

Son Espases confirma que el día 2 de junio un profesional se puso de baja y ante la imposibilidad de encontrar a un sustituto para el mismo día, se tuvo que suspender la actividad prevista en uno de los aceleradores. Éste sería el problema de base, sostiene Fesitess, «por eso pedimos que haya sobrecobertura, tener un sobrante de gente por si se alguien se pide una excedencia, o le pasa algo porque ¿es culpa del trabajador o es que no sabes gestionar?», pregunta Clara Mir. El sindicado ha propuesto que la coordinación de estos profesionales, que corre a cargo de la Dirección de Enfermería, se le retire por la incapacidad de afrontar el problema y pase a estar en manos de un técnico «para que, ante una eventual falta de personal, realice actividad asistencial y que sigan los tratamientos».

Los técnicos superiores son personal especializado que únicamente trabaja en este servicio, de ahí que soliciten una sobrecobertura. Además, la idea del coordinador técnico, explican, ya existe en otras unidades. En este sentido, no existe una falta generalizada de profesionales como ocurre con otras especialidades. De momento, Fesitess solicitará una reunión con los responsables del IB-Salut «visto el escaso interés demostrado por la Gerencia».