No estoy en contra del alquiler vacacional, al contrario, pero me parece imprescindible que cumpla con las normas de convivencia. Alquilar una vivienda para pasar unos días no justifica que pueda convertirse en una pseudo discoteca, el descanso es un derecho exigible e irrenunciable de cualquier persona. Por eso me solidarizo con los vecinos de Santa Catalina, Son Espanyolet o de donde sea; el problema es de una legislación permisiva con quienes no cumplen las normas y una autoridad que no les exige.