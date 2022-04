El activista mallorquín Jaume Sastre ha suspendido este jueves la huelga de hambre que empezó hace ocho días en Vic, en defensa del catalán en la escuela. El docente jubilado y miembro de la Assemblea de Representants del Consell per la República ha explicado que deja la protesta porque el Parlament catalán finalmente no votará la modificación de la ley de política lingüística presentada por el PSC, ERC, Comuns y Junts per Catalunya, y que considera un ataque a la lengua.



«No hace falta decir que esta victoria no es nuestra, sino del conjunto de la sociedad civil catalana, que de manera transversal y a través de los sindicatos USTEC, INTERSINDICAL, COS y SEPC y organizaciones como la ANC, la Plataforma per la Llengua y Enllaçats per la Llengua, se han movilizado», según ha explicado en un comunicado.

Sastre también ha advertido de que en adelante se mantendrán atentos y vigilantes para que no se cambie «por la puerta de atrás» la normativa, «al gusto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el borbónico Jesús María Barrientos», ha afirmado. Noticias relacionadas Jaume Sastre: «Los ataques al catalán merecen otra huelga de hambre» Sastre ha reiterado que volverá a hacer una huelga todas las veces que haga falta hasta que no se levante la suspensión de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), anunciada en 2017 por el expresidente catalán Carles Puigdemont, «y consolidemos la República catalana». El activista empezó la huelga de hambre junto al médico Carles Furriols, que la abandonó durante los primeros días. La reforma de la ley buscaba equilibrar la presencia del catalán y el castellano en la escuela (sin fijar porcentajes, como el 25 % de horas lectivas que pide la justicia). En opinión de Sastre, este porcentaje dictado por el Tribunal Supremo «genera jurisprudencia en el País Valencià y en Balears; esto ya es un motivo para sumarme a la huelga», según dijo durante los primeros días. «En ninguna nación del mundo, a no ser que sea una colonia o un país ocupado, nadie le discute el derecho de que la lengua del país sea vehicular en las escuelas y universidades, al margen de que cuantas más se enseñen, mejor», según ha explicado Sastre en el comunicado.