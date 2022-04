La economía de Mallorca despega en Semana Santa

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, «la Semana Santa será como la de 2019», ya que «la COVID-19 en Europa ha dejado de ser un problema sanitario y la libertad de movilidad es clave. Puede que haya familias reticentes, pero también es cierto que habrá otras que tengan más ganas y más ahorros que nunca. A su modo de ver, esta «Semana Santa va a ser la primera con cierta normalidad, por lo tanto, más que ayudar, será un escenario esperado. Cualquier año prepandemia se presupuestaba una mayor actividad económica, pero no será la salvación de la economía ya que será simplemente lo que debe ser».

Preguntado por si «la economía balear está salteando los problemas derivados de la guerra y la subida de precios, ha respondido que lo primero sí «porque no hay problemas de guerra en Ucrania»; pero lo segundo no porque «hay problemas muy serios de alta inflación, pero no motivados por la invasión de Rusia, que no ayuda, pero su peso es residual sobre la alta inflación. Pensar que es un problema por Rusia es no ver la realidad y no ver ni soluciones ni medidas de protección».

Langa ha explicado que los sectores más beneficiados estas fiestas serán «de forma directa los turísticos, hosteleros y de consumo en general; y de forma indirecta casi toda la población balear ya que la dependencia a estos sectores es total».