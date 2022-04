El tiempo en Mallorca para el jueves, 6 de abril, experimentará un cambio importante, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De este modo, tras varias jornadas con la lluvia y el frío como protagonistas, el sol dejará atrás el ambiente típico del invierno para pasar a uno más primaveral.

El pronostico del tiempo de la Aemet anuncia cielo poco nuboso o despejado y destaca un aumento de las temperaturas, que será «localmente notable en las diurnas»; se pasará de estar por debajo de los valores normales en esta época del año a estar por encima. Por citar un ejemplo, en Palma esta previsto llegar a los 20º, mientras que este miércoles no se han superado los 14,3º; lo habitual en esta época del año son 18º. Las temperaturas mínimas no bajarán en la capital balear de los 9º, uno más de lo habitual a principios de la primavera.

Por tanto, Mallorca deja atrás el tiempo más típico del invierno para pasar a uno propio de la primavera. Como se recordará el pasado domingo y este mismo miércoles ha nevado en el Puig Major. Además, el pasado lunes se registraron récords históricos de frío en un mes de abril en varios puntos de la Isla. Cabe destacar que nunca se habían registrados valores tan bajos en Pollença en el mes de abril, donde no se superaron los 10º; el récord anterior fueron los 12,2º alcanzados en abril de 2009. Otra estación en la que se alcanzó la máxima más baja desde que se tienen registros fue Muro, donde no se superaron los 10,8º; el récord anterior fueron los 11,5º de 2003. En la Colònia de Sant Pere no se pasó de los 10,5º y hay que remontarse al año 2009 para encontrar la máxima más baja hasta el momento, que fueron 11,6º.