La autora de la polémica viñeta del IB-Dona: «Dicen que no atentan contra la libertad de la artista, yo creo que sí»

Diana Raznovich se siente abrumada y disgustada por la reacción de la judicatura a uno de los más de treinta carteles que hizo en clave de humor para una exposición por el Dia de la Mujer. Advierte que la reacción es desmesurada y se siente «censurada».

¿Quién le hace el encargo de esta exposición?

—Un ayuntamiento de la provincia de Valencia pero ha girado por toda España.

Lleva los logotipos del Govern balear y del Ministerio de Igualdad.

—Porque es itinerante y cada vez que va a una comunidad le ponen sus logotipos pero no está vinculada a ellos. Todas las iniciativas del Pacto de Estado contra la violencia de género llevan su logo.

¿Denuncia el micromachismo dentro de la judicatura?



—Esta viñeta la hice a raíz de que el juez Ricardo González hablase de un ambiente de jolgorio y regocijo en el caso de la manada. Las declaraciones eran lesivas para la víctima, que fue abandonada y tirada. También hubo otro que consideró que no había delito en haber puesto a detectives a seguir a la misma víctima y archivó el caso.

¿En la viñeta se reconoce a alguno de estos jueces?



—No quise hacer una caricatura, era una alusión sutil. El humor es un instrumento de reflexión y crítica que tiene la posibilidad de hacer pensar, es un hecho de libertad. Un juez no creía a esta mujer. En ningún lugar han censurado este cartel, nunca me han dicho nada.

¿Entiende la ofensa?



—Yo no estoy hablando de la justicia, ni de las instituciones. Yo admiro a los jueces. Hablo de los casos puntuales, por eso pongo un juez y no a muchos.

Dicen que los ha estereotipado.



—Hay 32 viñetas y cuestiono al que prostituye a mujeres, la pornografía y también el micromachismo que es muy puntal en la justicia. Hace semanas un policia mató a su mujer con el arma reglamentaria. Si hago una viñeta sobre ese hecho no estoy denunciando a toda la policía que hace un trabajo extraordinario.

¿Se siente censurada?



—Sí. Estoy muy afectada y dolida por la censura. Ellos dicen que no atentan contra la libertad del artista pero yo creo que sí. Si pones un ejemplo concreto y te sacan la viñeta de la exposición me siento mal porque alude a un solo juez. No todos los jueces son machistas. Se han excedido por completo. No tenía intención de hacer daño. Esta reacción no la tienen cuando existen estos casos como la manada, no salieron a decir que no tenían nada que ver con él.