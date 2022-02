Mallorca cuenta con una leyenda deportiva estratosférica. Tras conquistar su 21º Grand Slam y convertirse así en el mejor tenista de la historia, Rafa Nadal se ha llevado el reconocimiento y cariño de medio mundo. En su isla natal dos ciudadanos, Victor Bonnin y Sebastián Muntaner, han iniciado una recogida de firmas para cambiar el nombre del Aeropuerto de Palma -actualmente, «Son Sant Joan»- por el del tenista manacorí. La propuesta ha conseguido lo inédito: poner de acuerdo a Govern y partidos de la oposición -Armengol (PSIB) y Prohens (PP) la han visto con buenos ojos-. Sin embargo, los mallorquines se muestran más reticentes al consenso.

«Estoy muy contenta y orgullosa de ser de Manacor como Rafa Nadal y reconozco que tiene un mérito increíble, pero «Son Sant Joan» es el nombre de toda la vida y no veo por qué cambiarlo», expone Maria Roser Aguiló. Una buena parte de la opinión pública mallorquina, entre ellos, bastantes jóvenes, no muestra especial entusiasmo, al percibir la idea como un desvío de atención y recursos económicos: «Hoy en día creo que hay temas mucho más importantes», critica Jose María Moral, residente en Palma, de 23 años. En la misma línea se muestra Maya García, natural de Santa Ponça y de 22 años: «Me parece un gasto de dinero innecesario. Tanto en el mundo sanitario como en el mundo social estamos muy faltos de recursos».

A otros, por contra, les parece un cambio más que conveniente. «Ya están tardando», dice, tajante, Juan Verger. «Rafa Nadal es un ídolo para mí», confiesa Elena Torres, para la que el nuevo nombre «le daría más categoría» al aeropuerto. «Es una persona que ha conseguido logros históricos y ha posicionado a las Islas en el mapa a nivel mundial», subraya Mateo Ferragut. El debate está servido, incluso en el seno de parejas: «¿Y qué vamos a hacer, estar cambiando cada dos por tres el nombre según vayan saltando a la fama algunos mallorquines?», critica escéptico Tomeu Ramis, -que, se desvela posteriormente seguidor de Djokovick- a lo que su mujer, Mamen, -«más de Nadal»- le da un codazo y bromea con mandarle a dormir al sofá: «A mí me parece bien, no por el último título que ha conseguido, sino como reconocimiento a toda su trayectoria. No tenemos tanta gente en Mallorca que haya conseguido lo que Rafa».

A pesar de la aparente unanimidad entre el mundo político, es Aena la responsable de llevar a cabo el cambio o no el cambio de nombre. Cabe recordar, además, que no es la única propuesta de rebautizar Son Sant Joan: el Consell de Mallorca ya propuso hace cinco años cambiar el nombre al del escritor y filósofo medieval mallorquín Ramon Llull.