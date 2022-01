El Pacte pide que se condene «la participación activa» del franquismo en el Holocausto

Unidas Podemos, PSIB y Més per Mallorca han registrado este jueves, Día Internacional de Conmemoración en memoria de las Víctimas del Holocausto, una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para que se reconozca y se condene, de manera oficial, la participación «implícita y activa del franquismo» en el Holocausto. En una nota de prensa, Unidas Podemos ha indicado a través de su portavoz adjunta en el Parlament, Esperança Sans, que «lo mejor que podemos hacer para honrar a las víctimas del Holocausto es poner en marcha políticas que nos permitan no olvidar ni repetir los errores cometidos en el pasado».

Mediante esta Proposición No de Ley, los Grupos Parlamentarios del Pacte piden que el Parlament honre y reconozca el sufrimiento de las personas judías refugiadas del nazismo y de sus familias, expulsados durante los años 40 por ser considerados indeseables de la Nueva España. Así, Sans ha explicado en ese sentido que «es muy importante» que las instituciones públicas se impliquen «sin medias tintas» en la condena de un acontecimiento tan oscuro de nuestra historia como es el Holocausto nazi, «más cuando el auge de la extrema derecha en Europa parece incesante». «No podemos quedarnos de brazos cruzados», ha dicho. Mediante esta iniciativa, los partidos del Pacte piden el apoyo del resto de grupos políticos del Parlament para instar de manera unánime al Gobierno a que profundice en la investigación sobre refugiados nazis durante el franquismo en Baleares y en el resto de España. Además, pide que estos estudios sean públicos y se trasladen a las autoridades alemanas correspondientes, en un ejercicio de preservación de la memoria. En ese sentido, han pedido que el Parlament balear se posicione de manera clara y reconozca el sufrimiento de las víctimas baleares que fueron deportadas, además de tomar las medidas necesarias para que se incorpore al currículum escolar y extracurricular la historia de los judíos expulsados de Baleares y republicanos asesinados en campos de concentración. Sans ha recalcado en esta cuestión «el inestimable y arduo esfuerzo» que llevan a cabo todas las asociaciones memorialistas de Baleares, «que trabajan día a día para que la dignidad sea devuelta a las familias de represaliados por el franquismo, y para que sus historias sean conocidas». Por otra parte, la formación exige retirar «sin dilaciones indebidas» los honores concedidos por el régimen franquista a Adolf Hitler, que cuenta a día de hoy, todavía, con el título de «Gran Caballero» y el «Collar de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas», que también ostenta Mussolini, y a trasladar este acuerdo a las autoridades alemanas correspondientes. Asimismo, la formación insta a tomar las medidas necesarias para que se conozca la historia de las personas judías asesinadas en campos de concentración nazis, además de la historia de los republicanos y republicanas que padecieron el mismo final. «Desde la memoria, la justicia, la reparación, el respeto y el reconocimiento de la verdad, es nuestra responsabilidad como políticos dedicar todo el esfuerzo posible a no repetir errores del pasado, para poder asegurar una vida digna para todas las personas», ha concluido Sans. Unidas Podemos ha valorado el trabajo realizado hasta el momento por la Secretaría de Memoria Democrática del Govern, que ha puesto en marcha iniciativas como la colocación de las piedras de la memoria Stolpersteine o la búsqueda y devolución de los cuerpos encontrados en las fosas comunes de Baleares, en colaboración con las entidades y asociaciones memorialistas.