MÉS pide que el catalán sea oficial en la UE

MÉS per Mallorca ha presentado una iniciativa parlamentaria para pedir al Gobierno que solicite la oficialidad del catalán en la Unión Europea, porque que no lo sea «provoca discriminaciones constantes en los aeropuertos», ha asegurado el diputado autonómico Joan Mas «Collet». Ante un reciente caso de discriminación por razones de lengua en un aeropuerto, el diputado del grupo parlamentario de MÉS por Mallorca ha presentado esta iniciativa que insta al Gobierno español a garantizar la libertad de uso de todas las lenguas oficiales, especialmente en los territorios donde hay más de una, ha informado el partido en un comunicado.

MÉS detalla que a una pareja de jubilados de El Vendrell no se les permitió viajar a Helsinki porque sus certificados COVID estaban escritos en catalán, algo que «pone en evidencia una situación recurrente en los aeropuertos de España, aunque la lengua catalana sea oficial en algunos de ellos». El diputado ha recordado otro caso, en el aeropuerto de Palma, en el que a una trabajadora le dijeron que «a la autoridad se le habla en español» y, también: «o me hablas en español o no pasas», por parte de agentes de la Guardia Civil en julio de 2019. También ha citado el caso Bartomeu Rosselló, presidente del Círculo Mallorquín de Negocios, a quien en el aeropuerto del Prat de Barcelona un agente de seguridad al que se había dirigido en catalán le obligó a vaciar su bolsa de viaje por insistir en su derecho a hablarlo.

«Nos gustaría que las empresas privadas sobre todo si se encuentran en territorio con más de una lengua oficial fueran sensibles a la realidad de sus ciudadanos», ha dicho el diputado, para quien «el problema radica en la no oficialidad del catalán en Europa». La iniciativa parlamentaria pide también que el Gobierno pida la oficialidad del catalán en las instituciones europeas para evitar casos de discriminación en aquellas actividades que son susceptibles de exigir documentación oficial en las lenguas oficiales de la Unión. Según MÉS, sólo los gobiernos de los Estados miembros tienen la competencia de pedir la oficialidad de una lengua en la Unión Europea. Desde hace más de 30 años distintas instituciones y Parlamentos de territorios de lengua catalana han pedido reiteradamente la oficialidad del catalán en Europa. Mas lo considera una reivindicación «justa, necesaria e ignorada por todos los gobiernos estatales a lo largo de los años» y ha recordado que la primera vez que se pidió «fue hace más de treinta años, en 1987, en tiempos de la presidencia Felipe González». «Desde entonces ha habido 5 presidentes de Gobierno distintos y la situación de indefensión sigue siendo la misma», ha concluido el diputado de MÉS por Mallorca.