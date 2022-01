La vicepresidenta y cosellera insular de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha tomado la decisión de cesar al director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, por «pérdida de confianza» y «discrepancias políticas». La decisión se ha tomado pocos días después de que se hicieran públicos unos comentarios de Manchado en Facebook donde criticaba las restricciones para frenar la pandemia de coronavirus y alababa la postura del tenista Novak Djokovic, expulsado de Australia por no acreditar su vacunación. Asimismo, Ribot ha agradecido al cesado «el trabajo hecho en el departamento estos años».



Manchado desconocía a primera hora de este lunes la decisión anunciada por el Consell en un comunicado, y se ha enterado cuando le ha contactado Ultima Hora. La decisión no le ha sorprendido, según ha admitido a este periódico, y ha explicado que está «absolutamente en contra de las medidas represivas que ha tomado Podemos», lamentado que «no se pueda discrepar». «Rechazo los confinamientos ilegales, que tienen reminiscencias nazis», ha comentado, y ha afirmado que es consciente que no dependían del Consell y que por esa razón hasta ahora lo había «soportado». También ha señalado que él ha perdido la confianza de Ribot y del partido porque «apoyan la represión».



Aun así, Manchado ha asegurado que no está en contra de las vacunas y que «llevo las que toca», lo que rechaza son el pasaporte COVID, los confinamientos domiciliarios y la obligación de llevar mascarilla por la calle. En los comentarios que han motivo su cese, publicados a través de su cuenta de Facebook, afirmaba: «Forza Nole!!! Millones de personas están contigo». En otra decía: «Djokovic, forza Nole! con un par», respaldando la postura del tenista serbio contra las nomas sanitarias australiana. En otra ocasión, publicó una fotografía de un rebaño de ovejas y Manchado comentó que «Esta foto la hice en la Patagonia, no es ni Palma ni España estos días».