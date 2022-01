El conseller d’Educació, Martí March, es quien ha elaborado el proyecto que ahora debate el Parlament y que quiere aprobar con el máximo consenso. De ahí que en el texto respete el orden de competencias del Govern y del Gobierno en la materia y no se apueste por la supresión de la Religión. No obstante, en un pleno reciente, a preguntas de Vox relacionadas con las clases de Religión Islámica, el conseller señaló que su voluntad no era hacer de la religión la clave del sistema educativo y que era partidario de abrir un gran debate «estatal» sobre el papel de la religión en las escuelas. La clave está precisamente en que se trata de una competencia del Gobierno en la que, en teoría, no pueden entrar a legislar las comunidades autónomas. Ese es el punto al que se agarran PSIB y Més.