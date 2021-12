Otra Navidad diferente para todos

Para todos nosotros son días de volver a la familia y reunirse ante la mesa para celebrar las fiestas de Navidad. Apenas nadie escapa del espíritu navideño, pese a la pandemia, que una vez más ha obligado a organizar encuentros de pequeño formato y con muchas medidas de precaución para esquivar el virus. Ya sea con test de antígenos, reuniones en el exterior o en petit comité, personas destacadas de la sociedad balear cuentan cómo pasarán estas fiestas y los recuerdos que les evocan.

Oriol Lafau.

Oriol Lafau: el coordinador autonómico de Salud Mental de Balears hará dos viajes para Navidad y Reyes para reunirse con su familia cordobesa en Barcelona. «Antes nos juntábamos hasta veinte personas y está mi tía Carmen, la matriarca, que tiene 90 años». Este año volverá a tener sumo cuidado para evitar contagios y aún recuerda cómo se juntaba toda la familia para cantar villancicos y organizar representaciones navideñas. «Mi primo Bruno se disfrazaba de Papá Noel y yo aparecía antes, disfrazado del Hada de las Nieves, con una fantástica peluca azul. Todo esto se lo cuento a mi hija Mariona, que tiene solo dos años y medio y solo ha vivido navidades pandémicas», dijo Lafau. Como profesional de la salud mental y en estos días en los que la gente se muestra más sensible, Lafau aconseja «sonreír. Solo este acto desprende serotonina y dopamina. El cerebro cambia. Y la compañía es importante. Se hacen más presentes los ausentes». Este año Lafau brindará con su tía Carmen por videoconferencia.

Agustí Villaronga.

Agustí Villaronga: el director de cine cierra un año brillante para su carrera tras ser investido doctor honoris causa por la UIB y, además, el estreno de su película El vientre del mar, que se ha llevado numerosos premios. «Como cada año, las pasamos en familia. Por fortuna, mi hermana tiene una casa grande en el campo y nos reuniremos tras hacernos un test de antígenos», explicó Villaronga. Estos días, el cineasta aprovecha para «pasear con la familia, buscar setas y espárragos y hacernos regalos». Y de paso, se disfraza de Papá Noel para hacer las delicias de sus sobrinas más pequeñas. Aún recuerda cuando iba a casa de sus abuelos a buscar los regalos de los Reyes y sigue manteniendo la misma ilusión.

Paquita Pons.

Paquita Pons: la responsable del comedor social Zaqueo está estos días trabajando para que los usuarios del comedor puedan disfrutar de la Navidad. «Tenemos voluntarios para Nochebuena y Navidad. Para mí, son unas fiestas muy importantes y no se puede consentir que haya personas que no tengan esa noche un plato caliente». Además de trabajar estos días en Zaqueo para que los más necesitados tengan también sus propias fiestas, pasará la Navidad con sus hijas y sus parejas. De hecho, en el momento de la llamada estaba rellenando un pollo para disfrutar en familia.

Esther Romero

Esther Romero: la directora de Cáritas vivirá estos días en una inmensa burbuja familiar, ya que es madre de siete hijos, cuyas edades van desde los 13 años hasta los 11 meses. Como cada año, toda la familia, con sus suegros, irán a la misa del gallo de la parroquia de Son Oliva. «Antes nos juntábamos con más gente y celebrábamos una chocolatada a la salida de la misa y luego un concurso de villancicos, pero este año no podrá ser», contó Romero. Ahora reconoce que vivirán una Navidad a medio gas pero muy alegre con los niños y su perro, un cachorro que se llama ‘Melchor’. «Fue el regalo de las Navidades pasadas», reveló Romero.

Jaume Carot.

Jaume Carot: el rector de la UIB reconoce que «no son unas fiestas que me gusten especialmente. La idea de paz y amor por decreto no me seduce. Tampoco la invitación a determinados excesos. Creo que es un buen momento para reflexionar». Carot aprovechará para «descansar y caminar y reunirme con familia y amigos en grupos muy reducidos. Y celebrar que estamos vivos y nos tenemos los unos a los otros. Esto último procuro hacerlo tanto como puedo». Recuerda las Navidades de su infancia, cuando iban a la Misa del Gallo y luego comían los primeros turrones, y muestra su preocupación «por los profesionales sanitarios y la previsible sobrecarga asistencial y emocional que deriva de estas fechas».

Joan Valent.

Joan Valent: el compositor mallorquín se queda este año en casa. «Cada año, solíamos ir a México a ver a la familia de mi mujer, pero la situación está muy rara. No quedamos en Algaida, con mi madre, mi mujer y sus tres hijos». Las reuniones multitudinarias con la familia quedarán para otra ocasión y se reunirán «con la prueba hecha y la ventana abierta. Seremos poquitos pero a mi madre le hace mucha ilusión». Cuando era pequeño «iba a la Misa del Gallo y luego comíamos chocolate con ensaimadas». Valent pasará unas Navidades tranquilo, «trabajando y escribiendo». Está todavía disfrutando del éxito de la película Pan de limón con semillas de amapola, de Benito Zambrano, para quien compuso la banda sonora y ya tiene en cartera numerosos proyectos para iniciar un brillante 2022.