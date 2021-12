La sexta ola de coronavirus en Baleares ha generado un repunte de casos entre los niños y niñas. Durante los últimos días las colas de padres con menores para hacerse una PCR en Son Dureta han sido lo habitual. Un hecho que no es extrañar si se tiene en cuenta que en la última semana se han notificado más de 200 clases de las Islas en cuarentena por contagios. En el supuesto de que un niño tenga síntomas compatibles con la COVID 19 y las correspondientes pruebas médicas confirmen que está infectado, la necesidad de guardar una cuarentena resulta evidente. Pero luego aparecen muchas otras preguntas: ¿cómo se comunica al colegio y el resto de padres? ¿hay que aislarse si mi hijo es positivo? ¿no puedo ir a trabajar?

¿Qué hago si mi hijo ha dado positivo?

El menor tendrá que aislarse porque tiene una infección activa por covid y deberá hacer una cuarentena durante, al menos, 10 días. Por regla general, los convivientes (padres, hermanos...) pueden evitar la cuarentena si han completado la pauta vacunal, no son inmunodeprimidos y el caso positivo no es por la variante beta, gamma u ómicron. Aunque, eso sí, Sanidad recomienda a estos contactos estrechos vacunados evitar el contacto con personas vulnerables, usar mascarilla en las interacciones sociales y evitar eventos multitudinarios. Una vez se les considere contacto estrecho, Infocovid se pondrá en contacto con ellos para realizarles una prueba PCR y saber si están infectados o no.

¿Y si mi hijo no ha dado positivo pero es contacto estrecho de un positivo de la escuela?

Si un niño de la clase ha dado positivo, el resto del grupo tendrá que hacer una cuarentena de 10 días en su casa y no podrá acudir al colegio. Como en los adultos, solo estarán exentos del aislamiento los menores que hayan completado la pauta vacunal. Una vez notificado el contagio en el aula, Infocovid se pondrá en contacto con los progenitores para citarles para someter al menor a, al menos, una prueba diagnóstica para descartar la infección, pero no de forma inmediata. Actualmente se está llamando cinco o seis días después de notificar el primer contagio en el aula, ya que se considera que la prueba es más fiable. Los convivientes del menor (padres, hermanos...) no son considerados contactos y por tanto no tienen que guardar cuarentena.

Mi hijo ha dado positivo, pero estoy vacunado. ¿Tengo que hacer aislamiento?

No. Salvo que tengas algún tipo de inmunosupresión o el caso positivo de tu contacto estrecho sea de la variante beta, gamma u ómicron. Lo que si que tendrá que hacer es someterse a una prueba de PCR durante los diez días de cuarentena para descartar la infeccción. Para realizarse el test se pondrán en contacto con usted desde Infocovid una vez que haya sido marcado como conviviente o contacto estrecho.

¿Cuándo puedo cogerme la baja si tengo un menor a mi cargo?

En caso de que el niño o niña de positivo, los padres deberán aislarse en casa y llamar al servicio médico para que decida si se tramita la baja médica, en caso de que no puedan teletrabajar. Aunque cabe recordar que si están vacunados aunque hayan estado en contacto con un positivo no es necesario confinarse. En caso de que sea necesario, la baja médica se tramitará como «situación asimilada a accidente de trabajo y se cobrará el 75 % de la base reguladora salvo que por convenio se tenga cumplimentado el 100%». En el caso de que el contagiado sea un compañero de clase y el menor tenga que permanecer aislado no se tramitará la baja médica. Para estas situaciones ofrecen otras alternativas como el teletrabajo, la modificación del horario, la reducción de la jornada o a excedencia voluntaria.