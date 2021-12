Baleares tiene 1.504 profesores que aún no se han vacunado contra el coronavirus

Un total de 1.504 profesores de Baleares siguen sin estar vacunados contra el coronavirus casi un año después de que comenzara el proceso de vacunación, en diciembre del año pasado. Representan el 8 % de la población diana total de las aulas, un cifra baja si se compara con la media de no vacunados en las Islas, que es del doble, el 16,6 %, pero aún así sigue siendo un volumen importante precisamente en un momento en el que se está dando un repunte de casos en los colegios de la Comunitat.

Los datos facilitados por el Govern corresponden a la situación de hace dos semanas, pero un portavoz señala que no ha habido variaciones sustanciales en este periodo de tiempo, por lo que las vacunaciones que se hayan producido en el colectivo durante estos días apenas cambian la estadística. A pesar de que sigue habiendo esos 1.500 profesores sin vacunar, desde la Conselleria de Salut se muestran satisfechos con los resultados. Aseguran que la vacunación en el sector docente está por encima de la media y, por esta razón, agradecen al colectivo «su compromiso» con el proceso de vacunación.

El colectivo de profesores de Balears es de 20.364 personas, de los que 18.860 ya están vacunados. Por islas, en Mallorca hay 1.086 docentes que aún no están inmunizados, otros 150 corresponden a Menorca, 244 están impartiendo clases en Eivissa y 22, en Formentera. El porcentaje de profesores no vacunados cambia sustancialmente en función de cada una de las Islas. En Mallorca representan en 6,7 % de la población diana total, es decir, están por debajo del media del colectivo. En Menorca, el porcentaje de no vacunados llega al 8,5 % y en Eivissa ya sube al 10,3 %. En Formentera hay un mayor porcentaje de docentes no vacunados: un 14,8 %.

Tramos educativos

También hay ligeras diferencias con respecto a los tramos educativos, aunque en este caso son mucho menos perceptibles. En Primaria, hay 489 profesores no vacunados, lo que representa el 7,8 % de todo el colectivo. El porcentaje se reduce al 6,7 % en Secundaria, con 585 docentes sin vacunar en todas las Islas, mientras que en otras profesiones y servicios de gestión el número de no vacunados es de 437, el 7,9 % del total. La cifra de profesores no vacunados se conoce en un momento en el que se está produciendo un claro aumento de casos en las aulas. Según los datos correspondientes a la semana pasada, se produjeron un total de 293 contagios entre niños, lo que afectó a 227 centros educativos. El resultado es que la semana pasada había 1.251 docentes en cuarentena entre alumnos y profesores. Por clases, 38 eran de Educación Infantil, había 121 Educación Primaria, 38 de Secundaria, 8 de Bachiller y 10 de FP.

Este elevado índice de contagios en las aulas está relacionado con el aumento de la incidencia acumulada entre los menores de 16 años. Se trata del segmento de población en el que se dan más contagios, junto con el tramo de entre 40 y 49 años, que corresponde al de sus padres. La incidencia media acumulada en las Islas a 14 días era ayer de 339,5 casos por cada 100.000 habitantes. Esta incidencia sube hasta los 414 casos entre los menores de 16 años y a los 425,9 casos en el segmento de edades comprendidas entre los 40 y los 49 años. Esta es una de las razones por las que el Govern quiere acelerar al máximo la vacunación entre los menores de 12 años, ahora que ya ha dado el visto bueno al Gobierno. Balears ya están trabajando en esta estrategia.