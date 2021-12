El vacunódromo de Son Dureta, colapsado

Largas colas y más de una hora de espera para vacunarse. El punto de vacunación de Son Dureta, en Palma, lleva colapsado desde primera hora de este sábado. Una situación que coincide en la misma jornada que entra en vigor la exigencia del certificado COVID en Baleares para entrar en bares y restaurantes.

Y es que han acudido en masa muchos que aún no se habían animado a inocularse la dosis o que no tenían la pauta completa, pero que ahora requieren el pasaporte COVID. Sin embargo, este grupo ha confluido con los mayores de entre 60 y 69 años, a los que la Conselleria está citando para recibir la tercera dosis de refuerzo, junto con la de la gripe. Precisamente este último grupo ha recibido la situación con un aluvión de críticas: «El IbSalut me dio cita a las 10h para vacunarme de la tercera del coronavirus y de la gripe. Llevo ya más de una hora esperando y aún me queda», declara indignado Carmelo, de 61 años. «No es justo que tenga que hacer cola con personas que no tienen cita. Sinceramente, la organización está siendo pésima».

La Conselleria de Salut ha reforzado este sábado a la plantilla de Son Dureta cuatro enfermeras y tres técnicos auxiliares más, aunque reconocen que «es posible que se produzcan picos de afluencia». Para evitar la problemática, Salut ha separado el circuito de vacunación en dos filas: una para los mayores con cita y otra para quienes acudan sin reserva. A pesar de ello, muchos asistentes a primera hora han confluido en una única fila, en la que han tenido que esperar una media de más de una hora. Sin embargo, a estas horas, ya se ha establecido la separación.

Este viernes la Conselleria volvió a hacer un llamamiento a los ciudadanos a vacunarse. «Pondremos todas las facilidades», anunció la propia consellera de Salud, Patricia Gómez, que recordó que todo el que quisiera podía acudir a Son Dureta de 8.00 a 19.30 horas sin cita previa.

Alternativa: el vacubús

Quienes aún no se hayan vacunado y quieran hacerlo ahora, para evitar las largas colas de Son Dureta, puden acudir al «Vacubús», una unidad móvil de vacunación que se encuentra este sábado en Son Caliu, frente al Mercadona. Desde las 9.00 hasta las 20.00 horas sanitarios del IbSalut estarán inoculando dosis sin cita previa.

¿Cuándo se necesita el certificado COVID?

Desde este sábado, en Mallorca, el certificado COVID es obligatorio desde este sábado para entrar en: