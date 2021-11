La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) pide una reunión con el Govern para analizar todo lo concerniente al reparto de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en 2022 y piden, al mismo tiempo, que se reactiva la Comisión de Seguimiento del ITS, según ha señalado esta mañana la vicepresidenta ejecutiva de la patronal hotelera, María José Aguiló. «Pretendemos que el Govern explique su estrategia y razonamientos, pero sin la comisión es imposible hacerlo por decisión propia del Ejecutivo autonómico».

La patronal entiende que durante 2022 «no concurren las mismas circunstancias sanitarias que en 2020 y 2021, de ahí que dedicar toda la recaudación, unos 140 millones, a propuestas COVID, en nuestra opinión, no tiene sentido. Sí se puede asignar parte de la recaudación, pero no toda. Esto lo argumentamos porque el próximo año llegarán fondos Next Generation de Bruselas para paliar los efectos de la pandemia en la economía balear, lo cual hace innecesario el desvío de los fondos de la ecotasa. En estos momentos, resta competitividad a las empresas y al propio destino vacacional».

Aguiló pide que se elimine el impuesto durante el próximo año, o en su caso «adaptar la recaudación por módulos, mediante una tasa específica que contemple las variaciones de la llegada de visitantes y no se aplique, como ahora, estimaciones objetivas previas a la pandemia». La FEHM, asimismo, critica que el objetivo del impuesto (ecotasa) «se ha desvirtuado porque ya no es finalista, lo cual es un contrasentido».