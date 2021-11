Coalició per Palma se presenta en sociedad como partido de «centro radical»

Coalició per Palma se presentó este viernes por la noche en sociedad en un conocido restaurante de Algaida. La agrupación, liderada por Marc González, nace bajo el amparo del futuro proyecto político Coalició per Mallorca y se trata de una formación que «nos sentimos radicales de centro», explicó el propio González como presidente de la agrupación. Durante el acto de presentación, González señaló que «desde Palma queremos poner nuestro granito de arena en la conformación de una gran fuerza insular –Coalició per Mallorca– que, en forma de federación de partidos independientes, aglutine todas aquellas formaciones municipales de la Isla que se sientan cómodas en el espectro político centrista, desde el centroizquierda hasta el centroderecha; desde la socialdemocracia, al liberalismo centrista».

En referencia a la política local de Palma, González señaló que «queremos que Palma vuelva a ser referente de modo y calidad de vida y pasar página de unas legislaturas nefastas para la ciudad y los ciudadanos». La elección de Algaida como sede de presentación no fue banal. «Muchos me han preguntado por qué un partido local de Palma se presentaba en Algaida», destacó. La respuesta fue contudente: «No queremos que nadie nos diga que los palmesanos vivimos de espaldas a la realidad de Mallorca». Asistentes Al acto, que tuvo un aforo reducido debido a la situación sanitaria, asistió un centenar de personas y se pudieron ver distintas caras de la política local de Palma como Pep Lluís Bauzà, actual regidor no adscrito en el Ajuntament y ex Cs, o representantes de asociaciones de la tercera edad y Miquel Obrador, de los vecinos del Molinar. También contó con representantes de distintas formaciones de carácter local como los alcaldes de Santa Margalida, Joan Monjo; y el de Sencelles, Joan Carles Verd; Rafel Gelabert, de los Independents de Muro; o Biel Ferragut, dels Independents de sa Pobla, entre otros líderes.