Segundo día de huelga de trenes en Mallorca: retrasos y aglomeraciones

Servicios Ferroviarios de Mallorca ha cifrado en un 55 % el seguimiento del primer paro programado para el segundo día de huelga, en una jornada en la que se han suspendido por falta de personal un trayecto y tramos de otros dos que se habían fijado como servicios mínimos.

El primero de los paros parciales programados para este viernes se ha producido entre las 5.45 y las 6.45 de la mañana, ha informado la Conselleria de Movilidad y Vivienda en un comunicado.

Cumpliendo con los servicios mínimos establecidos, se han suprimido los trenes Palma-Inca de las 6:07 horas; Inca-Palma de las 6:50; Manacor-Palma de las 6:59; Palma-Marratxí de las 5:56 y Marratxí-Palma de las 6:20 horas.

A consecuencia del paro se han registrado ocupaciones altas en algunos servicios y retrasos de 4 minutos en el tren de Sa Pobla a Palma de las 6.05 horas; y 7 minutos en el Sa Pobla-Palma con salida a las 7.00 horas.

Adicionalmente, no ha sido posible realizar algunos servicios programados como servicios mínimos al no poder disponer del personal que se había asignado para cubrirlos. En concreto, no se ha podido cubrir el servicio Manacor-Palma con salida a las 6.25.

Igualmente, el servicio Palma-Manacor con salida a las 6:17 no ha podido completar el trayecto completo, ofreciendo servicio sólo hasta Inca.

Además, el Manacor-Palma con salida a las 7.25 sólo ha podido ofrecer servicio en el tramo desde Inca hasta Palma.

SFM ha lamentado las molestias que esta huelga pueda causar a los usuarios.

Segundo paro previsto este viernes por la tarde

Para el segundo paro previsto este viernes por la tarde, se suprimen los trenes Palma-Inca de las 16:57 y 17:57 horas; Inca-Palma de las 17:36 y 18:36; Palma-Marratxí de las 17:40 y 18:00 horas; y Marratxí-Palma de las 18 y 18:20 horas.

También se anula el metro entre Palma-UIB de las 17:55 y las 18:35 horas; y el UIB-Palma de las 18:15 y las 18:55 horas.