El activista cubano Néstor Rodríguez inició este martes una huelga de hambre ante la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares en protesta por la desaparición de su hermano, el periodista Rolando Rodríguez, tras las protestas ciudadanas en la isla caribeña del pasado mes de julio.

«Me quedaré acampado frente al edificio y no levantaré la huelga de hambre hasta buscar una solución a mi caso. No me iré de aquí vivo. Son cómplices de los crímenes del castrismo. La dictadura castrista usa como rehenes a mis padres, ancianos y enfermos, y el gobierno aliado de Pedro Sánchez rehúsa atenderme».

Advirtió que «aquí moriré con las consecuencias que toda esta tragedia acarrea si no hay una solución a mi caso. Ya estuve una vez muy grave en una cárcel de Cuba por la huelga de hambre y estos señores no tienen ni idea de hasta donde puedo llegar». El activista se instaló este martes un campamento frente a la Delegación y espera volver a ver a su hermano desaparecido.