Las revueltas de protestas en Cuba contra el gobierno han conllevado a un centenar de detenciones, entre ellas la de Rolando Rodríguez Lobaina, conocido periodista opositor. Su hermano es Nestor Rodríguez Lobaina y reside en el municipio de Calvià. Fue presidente y cofundador del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia y lleva once años desterrado de su país natal. Desde el día 11 no tiene noticias de su hermano.

¿Quién es Rolando Rodríguez?

—Mi hermano es un ingeniero informático, coordinador del proyecto audiovisual Palenque Visión. El domigno 11 de julio, cuando surgió el estallido social en Cuba, mi hermano salió con su equipo para reportar las imagenes de los manifestantes en las calles. Unos militares se avalanzaron sobre él y se lo llevaron. A día de hoy se desconoce su paradero. He llamado a Cuba y he hablado con familiares y colegas de la resistencia y todavía no tienen información. Nos dicen que está en la provincia de Guantánamo. Sopecho que ya no está vivo.

Usted fue apresado cinco veces y además ha sido desterrado de Cuba.

—Estamos muy preocupados por la reacción de la tiranía castrista, que está actuando sin piedad contra su propio pueblo. Cuando era niño Fidel Castro dijo que jamás dispararía contra el pueblo cuando se manifestara ni que habría ningún torturado. Todo esto ha pasado durante 62 años.

¿Qué le parecen las declaraciones del presidente Pedro Sánchez en las que dijo que ‘Cuba no es una democracia’?

—A los cubanos víctimas de la presecución nos indigna que a Pedro Sánchez le cueste pronunciar la palabra dictadura. El socialismo y el comunismo es una idelogía emparentada con el castrismo. Y en Cuba no hay dictadura: esto es una tiranía, una fase superior.

Oficialmente dicen que solo hay un fallecido por las protestas.

—Conociendo la natutraleza criminal del régimen cubano., habrá decenas. Acabo de ver un video de cubanos en el que cuentan más de cuarenta. El pueblo ha dicho basta al régimen cubano y éste ha respondido con armas de fuego, despariciones y encarcelamientos. En estos momentos hay más de 150 detenidos. Y esta cifra es conservadora.

¿Por qué se están produciendo ahora las manifestaciones?

—El pueblo quiere un cambio de sistema. No es la pandemia el pistoletazo de salida, Es el hambre que pasamos desde los años 50. El pueblo pide libertad, derecho a asociarse, a reunirse, a sindicalizarse y a expresar su opinión. Hay una generación nacida en los años 90 que no se crió en el romanticismo de la revolución castrista y que se ha cansado.