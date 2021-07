La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo durante las horas centrales del día el aviso de riesgo de nivel amarillo por altas temperaturas. En Mallorca, los termómetros han comenzado su particular escalada y se podrían alcanzar hasta los 37 grados de máximas, sobre todo entre el sur de la Bahía de Palma y el norte de la Bahía de Alcudia.

Esta es la primera jornada de este episodio de calor y, según la previsión, el día más calurosa será el lunes, cuando se podría llegar a los 40º y las mínimas no bajarán de los 23º-27º. También se espera polvo en suspensión debido a la entrada de la masa de aire africano, retirándose por la tarde. La noche de este domingo para lunes también se espera que sea tórrida. La Aemet mantiene las alertas en Baleares para este lunes.

El meteorólogo Miquel Salamanca explica en Twitter que no puede considerarse ola de calor este capítulo debido a su brevedad. El martes volverán a descender las máximas, situándose en los 30-35 grados. «Precisamente por ser breve no será calificada de ola de calor pero esto no desmerece en absoluto el episodio. Destaca por dos razones: la dorsal anticiclónica potente (de 5900 a 6000 m geopotenciales, altísima) Y la masa de aire cálido a 850 hPa que, en Baleares, será de 27 a 30 ° C», explica el experto.

Como consecuencia del buen tiempo, muchas personas han aprovechado la jornada para disfrutar de un día de playa. En Palma, Cort ha alertado de que la playa de Cala Major supera el aforo del 70 por ciento el mediodía de este domingo y piden acudir a otros arenales. Por el momento, no se han producido incidentes.

Según la resolución de aforos de playas del Consistorio el de este arenal es 1.250 personas. Esta norma tiene el objetivo de garantizar la distancia mínima de 1,5 metros entre personas. Otras playas del municipio también han contado con una importante afluencia de usuarios, como la de Ciutat Jardí.

‼️‼️Atenció‼️‼️



L'aforament de Cala Major ha arribat al 70 per cent.



👉👉Es recomana anar a una altra platja. pic.twitter.com/gd6oeNYIgt — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) July 11, 2021

Ante la previsión de alertas meteorológicas, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha suspendido las autorizaciones de uso del fuego en el archipiélago para este domingo y piden mucha preocupación.

En el resto de Islas, en Menorca, se alcanzarán 34 grados de máxima, en el noroeste. También se alcanzarán los 34 de máxima en las Pitiusas, en el oeste y noroeste de Ibiza, principalmente el municipio de Sant Antoni.