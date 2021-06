Cambios en las condiciones de entrada de los turistas británicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que todos los visitantes del Reino Unido deberán presentar a su llegada una PCR negativa o tener la vacunación completa.

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser. La medida entrará en vigor este mismo viernes, dos días después de que se permita la entrada de los primeros turistas británicos a Baleares, la única región española que se ha incluido en el semáforo verde británico.

Sánchez ha justificado la medida en el hecho de que los datos que llegan del Reino Unido son preocupantes porque tienen unos contagios «muy por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días».

En este sentido, ha dicho que hay que tomar la decisión de aplicar medidas adicionales en nuestro país y ha precisado que lo anuncia para que los touroperadores lo tengan en cuenta.

Estas condiciones son las mismas que se le exige a cualquier turista de la Unión Europea, a través del certificado COVID. En el caso de los británicos, al no pertenecer a la UE, esta exigencia quedaba en el limbo. Ahora el Gobierno ha anunciado que los británicos no pueden venir a España libremente, si no que tienen que presentar o una PCR negativa o la pauta completa de vacunación.