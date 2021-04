Xavier Idevik: «Tener un eCommerce da la posibilidad a las empresas de vender y estar disponibles las 24 horas del día»

Nadie mejor que DonDominio para resaltar las virtudes del comercio online y la digitalización de las empresas dada su experiencia y profesionalidad en este sector. Xavier Idevik Servera, director de marketing de DonDominio, estará presente mañana en el webinar que Ultima Hora dedica al eCommerce para que cualquier persona que quiera iniciar su proyecto digital conozca qué es lo que necesita y cómo encontrarlo.

— Desde su puesto en DonDominio, ¿entiende la digitalización como un proceso de estrategia imprescindible para un negocio?

— Sí, la digitalización es un proceso imprescindible y muy importante hoy en día ya que ayuda a los negocios a poder realizar todos sus procesos de forma más sencilla, rápida y eficiente. Una de las partes más importantes de la digitalización es crear la presencia digital, se trata de un proceso en el que el negocio dará forma a su identidad en Internet e incluye la creación de una página web, gestión de redes sociales, alta en directorios de información... Al principio, puede resultar confuso y parecer algo complicado, por todo lo que conlleva en cuanto a cambios y nuevas formas de trabajar, pero a la larga el negocio saldrá ganando, de ahí la importancia de empezar con ello lo antes posible.

— ¿Cree que la pandemia ha acelerado la decisión de muchas empresas para dar el salto a la digitalización?

— Antes de la pandemia, los responsables digitales de las empresas se enfrentaban al desafío de generar lo que podríamos definir como ‘sentido de urgencia’ para empezar la transformación digital en sus negocios. La llegada de la Covid-19 ha generado esta urgencia al momento, obligando a acelerar todos los procesos de digitalización y a hacer las cosas de manera diferente a lo que se tenía planeado y de la mejor forma posible, de un día para otro.

— ¿Cree que serían muchas más las empresas que apostarían por esta modalidad, si la crisis no les hubiese afectado económicamente?

— Creo que es todo lo contrario, la crisis ha obligado a buscar nuevas soluciones a los negocios, una gran parte de ellos han optado por dar el salto al mundo digital creando sus webs para poder seguir ofreciendo servicios al tener los locales cerrados. En DonDominio, por ejemplo, durante los meses de confinamiento, vimos un gran crecimiento en altas de nuevos proyectos, llegando hasta el 75% en comparación con el año anterior.

— ¿Qué ofrece el eCommerce a las empresas?

— El tener un eCommerce da la posibilidad a las empresas de vender y estar disponibles las 24h del día. Es importante destacar que aunque no se tenga un negocio de venta tradicional de productos, como una tienda, supermercado, etc., el tener una web nos sirve también para vender nuestros servicios o presencia, por ejemplo, un taller de chapa y pintura no vende productos, pero al tener una web, podrá mostrar sus servicios, sus instalaciones, ofrecer una forma de contacto directa... Su web será una forma más de vender sus servicios. Hoy en día se puede conseguir un eCommerce de forma mucho más sencilla que hace unos años, existen multitud de plataformas y herramientas que nos facilitan todo el proceso de creación.

— ¿Qué servicios presenta DonDominio a una empresa que parte de cero en este ámbito?

— En DonDominio ofrecemos servicios de registro de dominios, alojamiento web y certificados SSL, la base para tener una web online. Nuestra especialidad son los dominios, con más de 800 extensiones disponibles (.COM, .ES, .CAT y muchas más) y más de 450.000 dominios gestionados para nuestros clientes; ayudamos a dar de alta los proyectos digitales, expandir los negocios hacia nuevos mercados o a proteger la marca. Gracias a nuestra plataforma de gestión de creación propia, se puede administrar de forma sencilla una cartera de dominios, tanto si se tiene uno como miles.

Disponemos también de planes de Hosting y Correo creados con la última tecnología basada en Cloud, lo que nos permite garantizar máxima velocidad para las webs y un uptime de un 99,99%. Todos los planes incluyen herramientas gratuitas que facilitan la creación de una página web, un instalador en un clic de aplicaciones como WordPress, PrestaShop, Joomla, Drupal... y WebConstructor, un editor visual basado en plantillas.

En cuanto a seguridad web, trabajamos con las mejores marcas del sector en certificados SSL tales como Sectigo, RapidSSL, GeoTrust, Symantec, Thawte y Trustwave para que la web esté protegida con HTTPS y el candado de seguridad.

Nuestro objetivo es facilitar y orientar a los clientes en la creación de su proyecto digital, desde la elección del nombre de dominio hasta la publicación y mantenimiento de la página web. Todo con especial foco en tres valores principales: atención al cliente personalizada y cercana, precios sin engaños ni trucos y facilidad de uso de nuestro panel de gestión.

— ¿Qué es lo más importante para que una página web sea competitiva?

— Para que una página web sea competitiva, hay una serie de factores que deberán trabajarse. Es el caso de la estructura; es muy importante definir bien las páginas y la información que queremos mostrar para poder crear un menú que sea sencillo de usar y no líe a las visitas. Por otro lado están los textos e imágenes; cada día hay más páginas webs, y para que la nuestra destaque sobre las demás, deberemos crear textos que resalten las virtudes de nuestro negocio, que sean originales (nada de copiar y pegar de otras webs) y que hagan que el visitante de la web tenga ganas de contactar o realice el objetivo que nos hayamos propuesto. Si a todo esto lo acompañamos de unas imágenes originales sobre el negocio harán que la web quede muy bien visualmente y atraiga más la atención.

— Diría usted que ¿entrar en el mundo digital aporta beneficios tanto para grandes como pequeñas empresas?

— Sin dudarlo, ¿qué es lo que hace hoy en día la gente cuándo quiere información sobre un negocio? Buscar en Internet. Y, ¿qué pasa si al buscar en Internet no encontramos información? En el 90% de los casos lo descartamos y no volvemos a pensar en él.

— Usted participará mañana en la webinar de Ultima Hora sobre el eCommerce. Sin entrar en detalle, ¿qué puntos abordará en dicho evento?

— En nuestro webinar hablaremos sobre la base para crear un e-Commerce, los dominios, hosting y certificados SSL. Todo el mundo sabe qué es una página web, pero hay muy poca información sobre lo que se necesita para poder crearla. En el webinar daremos una explicación sobre qué son los servicios que hemos comentado y cómo funcionan, para que cualquier persona que quiera iniciar su proyecto digital conozca qué es lo que necesita y cómo encontrarlo.

— Finalmente, ¿qué opinión le merece esta nueva propuesta de Ultimahora.es con el webinar sobre el eCommerce?

— Me parece una propuesta muy interesante y beneficiosa, pues podrá ayudar a muchos negocios a perder el miedo y a resolver las dudas que pueden tener antes de iniciar el proceso de digitalización y la creación de sus páginas web.

— Desea añadir alguna cosa…

— Invito a todos los lectores a que inicien la transformación digital en sus negocios o proyectos, puede ser empezando simplemente con crear la presencia digital de la empresa y cogiendo, de esta forma, el control de todo lo que pasa en Internet. Os animo a embarcaros en un proceso que os puede traer muchos beneficios. Recordad que si necesitáis ayuda, estamos disponibles en dondominio.com con un equipo de atención al cliente profesional formado en nuestras oficinas de Manacor. Estaremos encantados de ayudaros a iniciar vuestro proyecto digital.