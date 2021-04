Baleares vacuna a cerca de 15.000 personas durante la Semana Santa

La vacunación contra la COVID-19 no ha parado durante la Semana Santa en las Islas y desde el Jueves Santo hasta el domingo de Pascua, ambos incluidos, se han inyectado cerca de 15.000 dosis. Según las cifras que proporciona la Conselleria de Salut, este lunes había 175.920 personas vacunadas, de las que 49.533 ya han recibido las dos dosis. El miércoles se había vacunado a 161.153 personas, por lo que en cuatro días se pusieron 14.767 inyecciones.

El proceso se acelerará esta semana, según comunicó este lunes el Govern. Las Islas recibirán 49.000 dosis, por lo que Salut prevé administrar unas 7.000 vacunas diarias a partir de mañana. Este lunes ya llegaron a Baleares 24.000 dosis de Pfizer, mientras que este martes se espera que lleguen otras 25.000 de AstraZeneca.

Las vacunas de Pfizer permitirán finalizar esta semana la inmunización del grupo de personas mayores de 80 años, de los que cerca del 70 % ya ha recibido al menos la primera dosis. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, se seguirá inyectando a las personas de 65 años y más jóvenes. Desde Salut indicaron que en estos momentos ya se está citando a las personas nacidas en el año 1960.

Situación epidemiológica

En cuanto a la evolución de la pandemia durante los días festivos, la situación se mantiene estable en las Islas, si bien no es algo definitivo. Las fiestas no han finalizado en Balears ya que las vacaciones escolares duran hasta el próximo domingo y no será hasta dentro de diez días cuando se podrá ver el efecto de la Semana Santa en la evolución epidemiológica. Hay que tener en cuenta, además, que la variante británica del coronavirus representa un 81,8 % de los casos nuevos detectados en las Islas, según el informe de ayer del Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Salut notificó 75 nuevos contagios de coronavirus en Balears en los últimos dos días, –38 el domingo y 37 ayer– y no comunicó ningún fallecimiento por COVID-19. La cifra oficial de decesos desde el inicio de la pandemia se mantiene en 779 desde el 25 de marzo, y Balears cumple once días consecutivos sin fallecidos.

A fecha de ayer había 50 pacientes con coronavirus ingresados en planta en los hospitales de las Islas, con tres ingresos más durante el fin de semana. Las UCI se mantienen con 18 enfermos críticos.

La tasa de positividad de las 3.775 pruebas de diagnóstico realizadas en las últimas 24 horas bajó de uno por primera vez en la tercera ola y se situó en 0,98 %, frente al 1,26 % del sábado, el 1,31 % del miércoles, y el 2,07 % del martes. La incidencia acumulada a 14 días aumentó levemente en Baleares y se situó en 58,4 casos por 100.000 habitantes. Por contra, la incidencia acumulada de los últimos siete días bajó hasta los 27,4 casos por 100.000 habitantes.