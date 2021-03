El 80 % de restaurantes y bares podrá abrir después de tres meses de cierre

El 80 por ciento de bares y restaurantes podrá abrir desde este lunes sus establecimientos tras haber permanecido tres meses con la persiana bajada obligados por las restricciones del Govern, si bien no se sabe cuántos de ellos abrirán realmente. El 20 por ciento restante, los locales que disponen de terraza, ya lleva dos semanas sirviendo en el exterior y desde este 15 de marzo podrá hacerlo también en el interior, aunque con grandes limitaciones: solo se permite el 30 por ciento de aforo y la apertura hasta las 17.00 horas.

Estas limitaciones y el hecho de que no haya turismo hará que la inmensa mayoría de la restauración de la zona de costa no abra, según señalan tanto Eugenia Cusí, presidenta de PIMEM-Restauración, como Alfonso Robledo, de Restauración de CAEB. En el resto de zonas, los empresarios no tendrán más remedio que abrir «para perder menos», señala Cusí.

El horario de cierre tan avanzado hará que muchos empresarios abran para probar, pero es muy probable que vuelvan a cerrar. «En estas condiciones no compensa sacar a los trabajadores del ERTE», señala Cusí. Insiste en que abrir al 30 por ciento no es rentable, sobre todo para quienes no disponen de terraza, que son la mayoría de los locales.

Cusí asegura que entiende la prudencia del Govern a la hora de plantear una desescalada lenta, pero considera muy chocante que, con los actuales datos epidemiológicos, similares a los del mes de julio pasado, no se permita el mismo nivel de apertura.

Por parte de Restauración de CAEB, Alfonso Robledo también entiende la prudencia del Govern para que no llegue una cuarta ola que dé al traste con la temporada turística. Sin embargo, al mismo tiempo admite que hay una parte del sector enfocado al servicio de tarde-noche que seguirán sin poder abrir. Por esa razón, pide o bien que se amplíe el horario con una franja de apertura de noche o bien que se activen ayudas para compensar a quienes no podrán abrir.

Las pérdidas

Helmut Clemens, propietario de es Rebost y vicepresidente de PIMEM-Restauración, afirma que el sector cumple un año de pérdidas que van de los 5.000 a los 20.000 euros al mes en función del negocio. «Es muy difícil aguantar y calculamos que un 20 por ciento de los establecimientos ya no volverá a abrir», señala.

Recuerda que el colectivo lleva ya un año diciendo lo mismo: que entiende la prudencia del Govern a la hora de plantear una flexibilización de las restricciones, pero tiene que haber apoyo financiero para que el sector no se hunda. «Las ayudas directas han sido inexistentes o de mínimos y eso ha provocado la ruina de muchos empresarios y el despido de miles de trabajadores, añade Clemens.

Un 15 % de los locales con terraza sigue cerrado por las restricciones

Un estudio de PIMEM- Restauración señala que el 15 % de los bares y restaurantes con terraza no ha abierto a pesar de que podían hacerlo desde el pasado día 2 de marzo. Para muchos de ellos las condiciones de apertura no eran rentables. El estudio añade que, de los establecimientos que pudieron abrir, el 41 % asegura que no ha tenido ventas significativas, el 35 % dice que ha tenido ventas medias y el 24 % restante señala que el negocio ha ido bien estos días.