La izquierda ha aceptado parte de 11 de 14 mociones del PP en el Parlament

La trifulca política que se refleja durante la primera hora y media de los plenos que celebra el Parlament balear cada martes –la que corresponde a las preguntas de control al Govern y que concluye con un ‘cara cara’ entre la presidenta balear, Francina Armengol, y el portavoz del PP, Gabriel Company– no se corresponde necesariamente con las votaciones que luego se concretan en la Cámara. Tampoco con los debates paralelos que se suscitan a través de las cuentas de Twitter.

Es lo que se desprende de las votaciones que luego se reflejan en el Diario de Sesiones y en los boletines oficiales del Parlament.

En el último año –tomando como referencia las votaciones desdesde marzo de 2020 y excluyendo las del Debate de la Comunitat, que tienen más de declaración de intenciones que otra cosa– se han discutido 322 proposiciones no de ley, de las que se han aprobado total o parcialmente 260. También 19 mociones de las que han prosperado 14. El PP, el primer partido de la oposición, ha presentado precisamente 14 de las que 11 han sido asumidas (aunque no en su totalidad) por la mayoría de izquierdas. El PP, aunque eso no es lo habitual, ha presentado algunas iniciativas con el resto de partidos.

Fue a iniciativa del PP, y con el apoyo del resto de grupos, cuando se instó al Govern a «reclamar de forma contundente e inmediata» las cantidades que el Gobierno central adeudaba a Balears por IVA. También partió del PP todo el proceso de reclamaciones al Ejecutivo estatal por los daños ocasionados por el temporal ‘Gloria’. De este partido es, también, la convocatoria a los grupos para promover la creación de un cuerpo de emergencias ante inundaciones por fenómenos adversos. El Govern está a punto de anunciar la reforma del Innumbal, que dependía hasta hace poco de la surprimida Conselleria d’Administracións Públiques.

Estadística parlamentaria

Que el PP haya conseguido que se le acepten parte de 11 de las 14 mociones que ha presentado no quiere decir que haya conseguido imponer sus criterios. De hecho, se informa desde la Cámara, se entiende por «aprobada» una moción aunque sólo se acepte una parte. Por ejemplo, aunque se dé por aprobada una relativa a «los mecanismos de control en los centros de menores», sólo se aceptó un apartado: el que instaba al Govern a presentarse como acusación en todos los casos de explotación sexual. Sin embargo, se rehazó lo fundamental: crear una comisión de investigación.