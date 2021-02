Desembarco de vacunas en Baleares: llegarán 83.600 dosis en cuatro semanas

Baleares enciende los motores de la vacunación exprés y al fin ve en el horizonte el reto de inmunizar a la población de riesgo a un ritmo mucho más acelerado que hasta ahora. Llegan más dosis y lo hacen con una calendarización bajo el brazo lo que facilita la previsión y la coordinación y reactiva la campaña contra el coronavirus. En las próximas cuatro semanas está prevista la llegada de 83.600 vacunas entre las que, desde el lunes, ya se incluirán las de AstraZeneca, que se suma a la distribución.

El lunes, 8 de febrero, a los envíos semanales de Pfizer se le sumarán 4.870 dosis de la empresa farmacéutica de Oxford. Una cantidad que se irá incrementando cada siete días hasta llegar a las 43.800 dosis en total en el próximo mes. Mientras, la previsión del Ministerio referida al laboratorio de Pfizer/BioNTech es también incrementar el envío de forma progresiva de modo que en cuatro semanas llegarán hasta 30.000 dosis en total.

Por último, Moderna seguirá subiendo las dosis de sus entregas que hasta ahora son quincenales, y el pronóstico es que lleguen 9.800 dentro de este mismo periodo.

Cabe destacar que en las cinco primeras semanas de vacunación Baleares ha recibido un total de 36.960 dosis y la previsión es que en las próximas cuatro lleguen más del doble.

En los tres tipos de antídoto es necesario que se administren dos dosis de la vacuna para alcanzar la inmunidad.

Los interrogantes se centran ahora en la propuesta de Oxford cuyas primeras dosis irán destinadas a profesionales sanitarios que no son de primera línea, ya que ayer se acordó su uso en personas con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Los ensayos clínicos de esta farmacéutica no se hicieron en mayores de esta edad y no hay una evidencia científica de los efectos secundarios en este colectivo.

Efectos adversos

Lo que ya se sabe en Baleares es que uno de cada diez vacunados aquí presenta molestias leves. Desde el centro autonómico de fármacovigilancia, que forma parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), explican que «son molestias muy frecuentes como es un incremento de la temperatura, dolor en la zona del pinchazo o algo de cansancio», explica Jordi Pérez, coordinador de fármacovigilancia de la Conselleria. «En la última campaña de la gripe los eventos adversos notificados se parecían mucho, hay cosas que son inherentes al hecho de recibir un pinchazo», añade.

Su labor es contribuir a confirmar la seguridad de cada antídoto aprobado contra la COVID-19 de forma que «todo el mundo se vacune confiando en que lo que se nos ha dicho en las fichas técnicas es cierto», añade Pérez.

De momento, el 91 % de las notificaciones de efectos adversos las han comunicado profesionales sanitarios, y el 9% ciudadanos, por lo que lanza un mensaje: «Animo a la población a contribuir con su parte de responsabilidad y que notifiquen». Explica Jordi Pérez que cualquiera puede acceder a la página de targeta groga del Govern o en www.notificaram.es.

Más de 9.100 personas de las Islas han completado la vacunación

Un total de 9.170 personas habían recibido la noche del jueves las dos dosis de la vacuna en Balears, de las que 6.296 son usuarios o profesionales de las residencias de mayores y 3.414 sanitarios que trabajan en primera línea de la pandemia. Hasta el momento han llegado 31.588 vacunas a las Islas.