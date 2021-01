Las dos semanas más críticas para la hostelería alivian la curva de contagios

Se cumplen dos semanas de la entrada en vigor de las últimas restricciones aprobadas por el Govern para tratar de frenar la alta incidencia de la COVID-19 en Mallorca y en Ibiza y durante este tiempo ha habido luces y sombras. El último paquete de medidas supuso, entre otras cuestiones, el cierre de la restauración, de los centros comerciales -salvo de los productos esenciales- y de los gimnasios desde el pasado 13 de enero.

Desde entonces, la lucha ha sido en dos direcciones: contra las altas cifras de infecciones diarias y por la supervivencia de los citados sectores. En base a los datos epidemiológicos, los contagios se han reducido, lo que se ha traducido en un descenso de la incidencia acumulada. Sin embargo, todo esto ha tenido un coste y muy alto para los sectores afectados.

La presidenta de Pimem Restauración, Eugenia Cusí, calcula que las pérdidas de facturación de 2020 oscilan entre el 75-80 % respecto al ejercicio anterior. Cusí ha asegurado que muchos negocios no podrán superar la crisis económica derivada de la COVID-19 y sus restricciones y ha argumentado que una prueba de ello es que muchos de los que cerraron ya no volverán a abrir sus puertas y los locales ya están en alquiler. En su opinión, las ayudas aprobadas hasta la fecha son totalmente insuficientes. Además, ha recordado que los restauradores han realizado inversiones muy importantes para adaptarse a la normativa vigente en cada momento (medidores de CO02, mamparas, geles hidroalcohólicos, etc).

El presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, ha precisado que los bares y restaurantes ya tuvieron un mes de diciembre «terrible» con las restricciones que estaban en vigor entonces y ha asegurado que el cierre en enero ha sido «el remate». Robledo considera que «hay que llegar al inicio de la temporada turística bien», pero ha exigido más ayudas. En este sentido, ha criticado que el Gobierno central no las esté dando y que no tenga en cuenta que Baleares siempre ha sido una de las comunidades que más han aportado. A su modo de ver, esta situación va a suponer el cierre definitivo de muchos negocios.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Deportivas de Baleares, Naty Company, ha asegurado que están teniendo pérdidas económicas importantísimas. De este modo, ha recordado que desde el pasado mes de marzo están teniendo restricciones -las más duras han sido los cierres-, que han provocado pérdidas que oscilan entre el 40-60 % de la facturación de 2020. También ha destacado que han realizado inversiones muy importantes y ha asegurado que no hay ningún estudio que demuestre que se han producido contagios en los gimnasios.

Además, ha señalado que el cierre de los gimnasios implica mucho trabajo: tramitación de los ERTE de los trabajadores, comunicación con los socios... También ha precisado que enero es un mes con muchas altas para estas instalaciones. A su modo de ver, «las ayudas no son suficientes» y ha criticado que no tengan en cuenta las dimensiones de cada empresa. En este sentido, se conceden 3.000 euros a cada empresario por un máximo de dos instalaciones, por lo que los que tienen más no reciben ayudas. Company ha señalado que en Cataluña han concedido 100.000 euros por cada instalación y ha manifestado que están preparando otro paquete de ayudas.

Desde las grandes superficies no han querido realizar declaraciones, ya que han argumentado que aún es pronto.

Evolución de la Incidencia Acumulada a 14 días por Islas