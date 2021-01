Armengol promete ayudas y la oposición pide soluciones urgentes ante un enero negro para la restauración

Crispación en el peor momento de la pandemia del coronavirus en Mallorca. Unas cuatro mil personas, según Delegación de Gobierno en Baleares, se han concentrado frente al Consolat de Mar este martes para protestar por las últimas medidas acordadas por el Ejecutivo para hacer frente a la alta incidencia de la COVID-19 y que pasa por el cierre a partir de este miércoles, y hasta mínimo febrero, de los bares y restaurantes de Mallorca e Ibiza. Un hecho que ha tensado, todavía más, la difícil situación que atraviesa la Isla después de meses de restricciones. Ante este panorama, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha prometido ayudas para los sectores «más afectados» mientras la oposición pide su dimisión.

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha trasladado el apoyo a los trabajadores del sector de la restauración, especialmente perjudicados por las restricciones decretadas por el Govern y que han protestado delante del Consolat para exigir ayudas. «Es la imagen del fracaso del famoso Plan de reactivacion y la constatación de que mucha gente que se esta quedando atrás, abandonada por Armemgol», ha asegurado.

«Es urgente que el Govern apruebe un plan de ayudas para autónomos y pymes de nuestras islas, con ayudas directas y créditos avalados, por un importe de 350 a 400 millones de euros, como le reclamé a la presidenta en el debate de presupuestos y como ya en el pasado mes de abril presentamos en el Parlament», ha declarado Company.

Vull traslladar es meu suport a tots els treballadors afectats per ses restriccions i que avui han protestat en es carrer per a exigir ajudes. És urgent que es @goib aprovi un vertader pla per a autonómos i pimes de ses illes, amb compensacions directes i crèdits avalats. pic.twitter.com/VLQjDcg0tR ? Biel Company (@CompanyBiel) January 12, 2021

La vicepresidenta de Vox Baleares, Idoia Ribas, ha hecho un llamamiento a la calma y exige ayudas para la hosteleria. «Armengol no es consciente de que tiene un polvorín en las manos. No puede seguir apretando a bares y restaurantes sin que le estalle en la cara», ha afirmado. «Si la señora Armengol paraliza todos los motores económicos de la isla, secundada por el alcalde de Palma, lo normal es que se busque la fórmula para evitar que todas esas familias acaben en las colas del hambre y los empresarios y autónomos arruinados. Es imprescindible, lo vuelvo a decir, poner en marcha líneas de ayudas económicas que puedan paliar la actual situación y hasta que todo vuelva a la normalidad», has asegurado Fulgencio Coll de Vox Palma.

.@idoia_ribas @RestauracionMca @pimemdigital @PIMECOmll @Acotur VOX llama a la calma y exige ayudas a la hostelería: ?Armengol no es consciente de que tiene un polvorín en las manos. No puede seguir apretando a bares y restaurantes sin que le estalle en la cara? pic.twitter.com/IL0KN9YlxE ? VOX Baleares (@voxbaleares) January 12, 2021

Por su parte, desde Ciudadanos apoyan las inquietudes de la restauración ante las «duras medidas adoptadas a un sector ya agraviado por las restricciones sanitarias» pero no suscriben que «se lleve a cabo una desobediencia a una resolución dictada por Delegación de Gobierno», que, a su vez, consideran que debía haber buscado alternativas respetando las medidas sanitarias. Además, el partido condena «cualquier agresión que hayan sufrido tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el ejercicio de su labor como los profesionales de los medios de comunicación. La indignación, el desengaño y la frustración son sentimientos legítimos; pero la violencia nunca la vamos a justificar», aseguran. La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, ha solicitado la convocatoria urgente del Pacto de reactivación para plantear nuevas medidas de ayudas a los sectores damnificados.

?? El Govern debe aprobar urgentemente un Plan de rescate con ayudas directas y alivio fiscal para los sectores afectados por las restricciones sanitarias. Solicitamos que se reúna la Comisión de Seguimiento del Pacto de Reactivación. pic.twitter.com/IicNkWUC9L ? Cs Baleares (@CsBaleares) January 12, 2021

Antoni Amengual, presidente del Pi, ha asegurado que «son momentos difíciles y no se debería politizar el sufrimiento del sector de la restauración, uno de los más importantes de nuestra tierra. Apoyo total a las reivindicaciones, pero siempre con civismo y respeto».

Estam al costat d'empresaris, treballadors i famílies afectades.

Són moments difícils i no s'hauria de polititzar el patiment del sector de la restauració, un dels més importants de la nostra terra. Suport total a les reivindicacions, però sempre amb civisme i respecte. Alerta!! https://t.co/0VG0RUhZJu ? Antoni Amengual P. (@Antoni_Amengual) January 12, 2021

Por su parte, el coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, ha dicho que «son momentos muy complicados y la gente tiene que tener su derecho a expresarse y reivindicarse, pero en este momento es necesario que se cumplan las medidas de seguridad sanitarias».

El Govern promete ayudas

Francina Armengol ha querido aclarar que entiende «perfectamente la situación de los ciudadanos», en relación a la protesta que se ha llevado a cabo en Palma por el cierre de la hostelería. Asimismo, la presidenta del Govern ha dicho que, aunque «sabemos que estas medidas crean problemas en la economía de sectores concretos como el de la hostelería y la restauración que esta noche tiene que cerrar la barrera, desde el Govern acompañará esta situación con ayudas a los sectores más afectados». Al respecto, ha adelantado que «esta semana empezarán las reuniones para activar estas ayudas».

Por su parte, el conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, ha informado a los representantes de CAEB, Pimeb, CCOO y UGT de la intención de convocar para este viernes a los agentes que suscribieron el Pacto de Reactivación para concretar las medidas económicas para los sectores afectados por el cierre de la actividad para hacer frente a la crisis de la COVID-19.