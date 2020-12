Un centenar de jóvenes se manifiesta en Palma por la autodeterminación

A pesar de que la pandemia ha suspendido la tradicional manifestación independentista previa a la Diada de Mallorca, un centenar de jóvenes convocados por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y Arran recorrieron este martes las calles de Palma para clamar contra el capitalismo y reivindicar el derecho a la autodeterminación. Los jóvenes salieron de la Plaça del Tub y finalizaron el recorrido ante la Delegación del Gobierno bajo el lema ‘Contra la crisi, el jovent seguim lluitant pels Països Catalans’. Escoltados por la Policía Nacional y la Policía Local, gritaban proclamas como ‘Patriarcat i capital, aliança criminal’, ‘Ciutat per a qui l’habita, no per qui la visita’ o ‘Ni França, ni Espanya, Països Catalans’. Exhibían esteladas, banderas antifascistas, alguna de Euskadi...

Al llegar, dos jóvenes leyeron un manifiesto en el que cargaban contra el modelo turístico capitalista, la falta de vivienda para los jóvenes, la violencia de género, el auge del fascismo o la falta de oportunidades en la educación.

La marcha duró menos de una hora. Los jóvenes estuvieron escoltados por la Policía Nacional y la Policía Local. Al pasar por la Rambla o el Born, algunos transeúntes les respondían con algún «¡Viva España!»; otros, en cambio, les aplaudían. En cualquier caso, la policía no tuvo que intervenir.

Alternativas

La manifestación independentista habitual, la convocada por el Bloc d’Unitat Popular, se ha suspendido este año por la pandemia. En su lugar, algunas de las entidades que lo integran optaron por convocar otros actos, como la cadena que tuvo lugar este domingo Dalt Murada, la manifestación de anoche o el acto que tendrá lugar esta tarde en el Teatre Xesc Forteza.