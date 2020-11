Joan Company recibió este miércoles el Siurell de Plata al Valor Cultural por su dilatada trayectoria en la dirección coral y de orquesta, además de su dedicación a la investigación sobre el patrimonio musical de las Islas.

Como dijo Agnès Llobet, «¿qué sería de nosotros sin la cultura, sin hombres como Company, cuyas manos han dirigido las voces de cientos de cantaires, con pasión y también disciplina?».

La entrega la llevó a cabo el presidente del Ferrocarril de Sóller, Óscar Mayol. Joan Company recordó las palabras del poeta: «El canto es la luz de la palabra, luz musical que nos describe palabras como pena, alegría, luz, oscuridad, pandemia, vacuna. Pero hoy la palabra más importante para mí es ‘gracias’ y recordar tres palabras que eran las más importantes para Pere A. Serra: gracias, perdón y por favor». Recordando a Serra, «la palabra de hoy es ‘gracias’ y tengo que agradecer, en primer lugar a Ultima Hora y al jurado que me ha querido distinguir con este premio; en segundo lugar, agradecer a mi familia, a mis padres que me dieron la vida, a mi esposa y a mis hijos; y en tercer lugar, gracias a la música, a la música coral en particular, soy un hijo de ella. Y gracias a mi estimada Coral Universitat, a todos sus cantaires, que me han acompañado durante los últimos 44 años. Son once corales y cerca de 500 personas que las componen. Hoy quiero recordar que si se cumplen todas las medidas sanitarias, cantar en una agrupación coral no es una actividad de riesgo, sino necesaria porque la música nos ayuda a ser mejores personas».