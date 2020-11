El personal de la UCI del hospital Mateu Orfila pide la dimisión de la directora médica

El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Mateu Orfila de Mahón exige la dimisión de la directora médica, Tamara Contreras, por «causar conflictos y desestructurar el servicio».

En un comunicado enviado este miércoles a los medios de comunicación, los profesionales de la UCI emplazan a Contreras a «no tocar» un servicio que, a su juicio, funciona. También le instan a «centrarse en los problemas del hospital en global» y dudan de su objetividad.

Además, consideran que Contreras es la impulsora del cese del jefe de la UCI, Ramón Fernández Cid, y le solicitan que ofrezca explicaciones. También defienden la labor desempeñada por el galeno en los 20 años que ha liderado el servicio, «es el que mejor conoce a su personal, y no la gerencia y la dirección médica que llevan un año desempeñando su cargo».

Por otro lado, acusan al gerente del Área de Salud de Menorca, Romà Julià, de mentir: «Que no realice más declaraciones no verídicas, tergiversando la verdad que todos conocemos. Fernández Cid no quiere firmar un cheque en blanco, lo mínimo es argumentar las causas del cese y explicar el nuevo modelo asistencial», denuncian.

También rechazan las acusaciones de insultar o faltar al respeto de los cargos directivos del hospital, «las manifestaciones responden a la voluntad de que se readmita nuestro compañero, con el que se ha tenido un trato injusto y ha sufrido un acoso injustificable laboralmente».

El comunicado finaliza con un mensaje de tranquilidad a la sociedad menorquina: «las reivindicaciones no condicionan el servicio ni la profesionalidad que existe en la UCI del Mateu Orfila».