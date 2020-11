Salut realiza intervenciones en varias zonas de Palma y avanza que mejora la situación en Manacor

La Conselleria de Salut realiza intervenciones concretas en varias zonas de Palma para frenar los contagios de COVID-19, según ha informado este miércoles el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz. Además, ha avanzado que la situación epidemiológica de Manacor está mejorando, tras su confinamiento perimetral.

En concreto, ha señalado que ya están actuando en la zona sanitaria de Pere Garau y , si no lo están haciendo ya, lo harán en breve en la del Polígono de Llevant. Además, ha avanzado que tienen puesto el punto de mira en s'Excorxador, una zona con mucho movimiento de oblación y cercana a Arquitecte Benàssar, una zona sanitaria que Salut tuvo que cerrar para frenar los contagios.

Estas acciones consisten en trabajar con las asociaciones de vecinos y colectivos similares para ayudar en la concienciación. Además, se visita, junto a personal de servicios sociales de los ayuntamientos, a personas positivas en situación vulnerable, para conocer si tienen algún problema para mantener el aislamiento (si necesitas alimentos, etc.), comprobar si se les ha hecho pruebas a todos los convivientes, etc

Preguntado por la evolución de la situación epidemiológica de Arquitecte Benàssar, Arranz ha respondido que ha mejorado y ha argumentado que la incidencia acumulada está en la media de Baleares; en los últimos 14 días es de 253,51 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

Baja la incidencia acumulada en Manacor

En relación a Manacor, ha señalado que aunque aún siguen en niveles altos, la incidencia de siete días está mejorando. «Poco a poco parece que hay una tendencia a la disminución», ha señalado. En concreto, se ha pasado de una incidencia acumulada de 392 casos por cada 100.000 habitantes a 260.

«La velocidad de contagio parece que está disminuyendo en el área de Manacor», ha manifestado. No obstante, ha advertido que hasta mediados de la semana que viene no se podrá saber si las medidas realmente han funcionado. Además, ha precisado que los contagios han estado muy dispersos, motivo por el que se ha tenido que cerrar todo el núcleo urbano y no se ha podido optar por actuaciones concretas.

Otros municipios que preocupan a Salut que preocupan son la zona de influencia de Manacor: Montuïri, Petra, etc. En el caso de Artà, ha señalado que la situación es menos preocupante porque los contagios están localizados principalmente en el brote de la residencia de la tercera edad, por lo que el virus no está disperso por el término municipal.