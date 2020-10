Recomendaciones de Salut para aliviar los síntomas de la gripe

La llegada de la gripe está a la vuelta de la esquina y desde la Conselleria de Salut han realizado una serie de recomendaciones para que las personas que se vean afectadas puedan aliviar sus síntomas.

Aunque han precisado que «la gripe no se cura con medicamentos», sí pueden tomarse medidas para mitigar sus síntomas. Las más recomendadas son hacer reposo, beber mucho líquido (agua y zumos) y tomar antipiréticos .

También deben extremarse las medidas higiénicas para evitar su transmisión, por ejemplo lavarse las manos, taparse la boca al toser, procurar no reutilizar los pañuelos, etc.

Desde Salut insisten en que los enfermos no deben tomar antibióticos si no es por indicación del médico, puesto que al tratarse de un proceso vírico no son eficaces. Además, recuerdan que los antibióticos siempre tienen que ser prescritos por un médico.

Medidas de protección frente las infecciones gripales

La Conselleria de Salut también ha destacada la necesidad de tomar medidas de prevención para evitar contagiarse de la gripe. Se trata del lavado frecuente de manos, mantener la distancia entre personas, evitar compartir utensilios y ropa, evitar compartir ropa de cama y baño y no manipular la de otras personas si no es con estrictas medidas de higiene.

El correcto uso de la mascarilla también ofrece una protección adicional contra la gripe y otras enfermedades transmitidas mediante secreciones respiratorias.

Se trata de las mismas medidas que las recomendadas para evitar contagiarse del coronavirus.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha pedido a las personas de riesgo que se vacunen contra la gripe. En este sentido, ha añadido que la vacuna contra la gripe es capaz de proteger parcialmente las infecciones de coronavirus. Además, ha manifestado que as personas que se infectan de las dos tienen tres veces más posibilidades de morir.

Este año la campaña de vacunación se ha adelantado al 19 de octubre para evitar que muchas personas se contagien, ya que se podrían colapsar los hospitales al coincidir con la COVID-19.