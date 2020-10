El Gobierno confía en que Argelia frene las pateras

El Gobierno confía en que la visita del jueves de Pedro Sánchez a Argelia ayude a frenar el continuo flujo de pateras a Baleares y el levante español. La delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, constató este viernes que este año supone un récord nunca visto con la llegada de 783 inmigrantes por esta vía a las Islas, los últimos 16 en una patera interceptada este viernes por la mañana cerca de Cabrera.

«No hay una causalidad clara y directa pero lo cierto es que la llegada es continúa y no se puede decir que se parará ni hoy ni mañana, ni pasado», señaló este viernes la delegada del Gobierno en Balears, quien hizo hincapié en que «se ha producido una visita importante y estratégica en materia de política internacional del presidente Sánchez a Argelia, en la que se ha tratado la inmigración irregular, y se espera que sirva para recibir el apoyo de autoridades argelinas para frenarla».

Hasta el momento son nueve las pateras que han entrado en las Islas en los últimos tres días. Son 115 los migrantes que han llegado en ellas. Calvo también aludió a la dificultad para encontrarles acomodo a todos en los centros de internamiento, que ya han reabierto pero con limitación de plazas. De hecho, un grupo de una veintena que llegaron el martes y cuyas embarcaciones no han tenido problemas de positivos fueron ayer trasladados en barco a la Península a cargo de organizaciones no gubernamentales al no tener hueco en los CIEs.

La embarcación de ayer fue localizada por un grupo de pescadores a unas trece millas de Cabrera. Estos dieron aviso a salvamento marítimo. Los migrantes fueron desembarcados en Palma en torno al mediodía.