Interinos y temporales públicos protestan en Cort por la «grave precariedad» del colectivo

La Coordinadora de interinos y temporales de la administración pública (Sintta, ATAP, CGT, Sidib y ASIJ) se han manifesatdo este jueves ante el Ajuntament de Palma, en la plaza de Cort, para alertar de la «grave situación de precariedad» en la que se encuentra este colectivo en la Comunidad Autónoma.

La coordinadora reclamará que ante la «gravísima» situación social y laboral generada por la pandemia, las administraciones necesitan consolidar los servicios públicos, y resolver la precariedad y carencia de estabilidad de los trabajadores públicos temporales, figura de la cual se ha «abusado».

Según han apuntado, las cifras de la temporalidad en las Islas se extienden desde el 66 por ciento en el Consell de Mallorca, 83 por ciento en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 40 por ciento en el Ayuntamiento de Palma, 30 por ciento en Servicios Generales, 28 por ciento en Educación y 32 por ciento en Justicia. Según han explicado, el pasado 19 marzo el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) condenó la conducta «fraudulenta» de las administraciones públicas españolas por «abusar» de las contrataciones temporales de sus trabajadores.

En la sentencia, han añadido, se aclaró que los procesos de estabilización y consolidación no pueden ser una medida adecuada para sancionar el abuso ni para reparar los daños a los afectados, que son las víctimas del abuso, porque no garantizan la estabilidad laboral real de los trabajadores. Desde la Coordinadora han recordado que el trabajador «es la víctima» y no puede ser nunca la parte sancionada.