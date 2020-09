El Govern hace autocrítica tras intervenir Bell Entorn y promete «todo el trabajo y los medios»

El Govern hace autocrítica con respecto a la gestión de las residencias de ancianos en Baleares. Los brotes detectados en las últimas fechas en geriátricos de Mallorca, especialmente el comunicado este pasado domingo en Sóller, han obligado al ejecutivo a pronunciarse. «Autocrítica toda, porque las cosas siempre se pueden hacer mejor. Ponemos todo el trabajo y los medios para que mejore la situación», ha dicho la portavoz Pilar Costa, en rueda de prensa.

La intervención sanitaria de la residencia de personas mayores Bell Entorn de Sóller, tras el incremento desaforado de casos de coronavirus entre usuarios y trabajadores, ha sido uno de los temas de actualidad por los que se han interesado los periodistas en la comparecencia de Costa, que en esta ocasión ha aparecido acompañada de la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago.

Costa ha recordado que este pasado sábado se ordenó la intervención de la residencia de Sóller con el objetivo de «contener contagios y garantizar la atención a los usuarios».

La portavoz ha relatado que un equipo del Servei de Salut los examinó y derivó a los hospitales a quiénes lo necesitaron. Además, ha recordado que se ha designado una coordinadora sanitaria que dará las órdenes para reconducir la situación, y que si no hay novedad, el periodo de intervención del centro de mayores se prolongará durante 20 días.

La portavoz del Govern, quien ha lamentado las muertes y ha dado el pésame a las familias de mayores que han perdido la vida, ha afirmado que la Conselleria de Salut y el Consell de Mallorca se han decidido a intervenir porque la situación no era buena. Lo ha diferenciado del caso de la residencia Sènior de Sant Joan, donde ha sido posible cubrir convenientemente las bajas.

En todo caso ha subrayado que cada caso particular se examina por sí solo y no en base a otros centros con casuísticas diferentes. «No ha sido la primera intervención, ya había ayuda y colaboración, pero el apoyo externo no ha sido suficiente. El centro se ha visto desbordado, y necesitaba personal extra y apoyo logístico» para gestionar la situación, ha defendido.

Además, la portavoz ha informado que un equipo de enfermeras ha estado presente en el centro de Sóller durante todo el fin de semana, para ayudar a organizar todos los procesos hospitalarios, formar a los profesionales del centro y asegurar que los usuarios están bien. «Es un prioridad para nuestro Govern, con intervención o sin» se está encima del asunto, ha deslizado Pilar Costa.