El Govern cierra los parques y limita las actividades infantiles

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciado este viernes que se cierran los parques infantiles de uso público al aire libre, salvo los espacios cedidos a los centros educativos para realizar actividades docentes. También se suspende la actividad de los locales de ocio infantiles y se limitan las actividades de ocio de los menores. El objetivo es proteger el inicio del curso escolar, que este año se ve afectado por la COVID-19.

Además, se prohíben las ferias, fiestas populares, sopars a la fresca y otros actos festivos, así como las atracciones de ferias. También se limitan las actividades de los centros de día que se dedican a la promoción de la autonomía personal y se alternará la forma presencial con la telemática cuando no sea posible.

En relación al deporte, se debe tener en cuenta la tipología del espacio y el tipo de práctica que se realiza. La mayoría de las competiciones infantiles no comienzan hasta octubre, por lo que no se verían afectadas por esta resolución. Las actividades en salas deben tener cuatro metros entre personas; en las actividades en salas no se puede superar el 50 % de su capacidad; las piscinas seis metros cuadrados por piscinas, cuatro en el caso de las actividades dirigidas. Los vestuarios deben tener tres metros cuadrados por personas.

Respecto a los cines, teatros y auditorios, deben tener los asientos preasignados y no se puede superar el 50 % de la capacidad de la sala. Además, hay que llevar mascarilla.

También, se prorrogan las medidas aprobadas en agosto, que tenían una vigencia de 15 días. Por tanto, sigue estando prohibido fumar en la calle, continúa la limitación de los gimnasios al 50 %, etc..

La titular de Salut ha precisado que estas medidas tendrán una vigencia de 15 días, aunque se podrán prorrogar si es necesario. Entrarán en vigor tras su publicación en el BOIB, previsiblemente este sábado.

Gómez ha precisado que han aprobado una nueva resolución. «Estamos en la segunda oelada, es un momento delicado y hemos de hacer todo lo posible para proteger la salud de las personas. Queremos aplanar la curva de contagios y la de ingresos», ha argumentado la consellera. «El inicio del curso, la llegada del otoño y la evolución de la pandemia nos hace estar aún más en guardia», ha añadido.

Gómez ha comparecido acompañada por el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz.

Cabe recordar que este viernes a las 22:00 horas entra en vigor el aislamiento de cuatro barrios de Palma.

La consellera de Salut no ha descartado que se puedan realizar nuevas restricciones en Mallorca e Ibiza, en función de la evolución de los contagios de coronavirus.

La titular de Salut ha defendido que los parques infantiles no se hayan cerrado antes del inicio del curso escolar porque creen que el esfuerzo que se realiza con los grupos estables de convivencia se podría perder en los parques, donde pueden juntarse los niños. En este sentido, ha reiterado que el objetivo es que las escuelas sean entornos muy seguros. «Sabemos que habrá casos y que es posible que se tenga que cerrar alguna escuela, pero prima el derecho de los 170.000 menores a que haya que cerrar alguna esucuela».

Preguntada por la posibilidad de que se hagan PCR a los ciudadanos que salgan o entren de las Islas, Gómez ha respondido que se está estudiando cómo se hará la movilidad dentro de Europa.