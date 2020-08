Los nuevos casos de coronavirus se disparan en Baleares

Baleares acumula 228 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, según la información de última hora que ha sido facilitada este martes por la Conselleria de Salut. Se trata de la cifra más alta de contagios en un día desde el inicio de la crisis sanitaria; hasta ahora el récord de positivos se registró el día 31 de marzo, en pleno pico de la pandemia. Afortunadamente, este martes no se han notificados nuevas defunciones.

Actualmente hay 1.028 casos activos de COVID-19, 182 más en las últimas 24 horas. El número de casos activos se ha incrementado considerablemente en la última semana, ya que el pasado martes eran 449. Por tanto, los casos activos se han disparado un 128,95 % en los últimos siete días.

Por su parte, el Servei de Salut ha informado que hay 1.364 personas atendidas por contagio de SARS-CoV-2. De estas personas, hay 99 casos en atención hospitalaria (10 en la UCI) y 1.265 en primaria. Entre estos casos se incluyen también personas con infección por COVID-19 superada.

Hace una semana había 87 personas ingresadas, siete de ellas en la UCI. Por tanto, se pone de manifiesto que la mayoría de casos no son graves, puesto que el incremento de enfermos hospitalizados no es tan elevado como el de nuevos contagiados. En concreto, el número de personas ingresadas en hospitales aumenta un 13,79 %. Si se compara con el 31 de marzo (día récord de contagios hasta la fecha), el número de ingresados es mucho menor; entonces había 486 personas ingresadas, 93 de ellas en la UCI.

Por islas, en Mallorca hay 93 personas hospitalizadas (31 de las cuales por causas sociales, no clínicas) y 10 de las que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que 1.192 personas son seguidas en el domicilio por parte del servicio de atención primaria. En Menorca no hay ninguna persona ingresada en el Hospital Mateu Orfila y 21 son atendidas en el domicilio por parte de primaria. En Ibiza hay seis personas hospitalizadas. Además, 52 casos confirmados son seguidos en Ibiza en el domicilio con atención por parte de sus centros de salud; en Formentera no hay ninguno.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 218 que se encuentran en vigilancia (191 en Mallorca, seis en Menorca y 21 en Ibiza) y 38 que tienen el contagio activo (35 en Mallorca, 1 en Menorca y 2 en Ibiza) . En total, se han notificado 396 casos entre el personal sanitario desde que comenzó la pandemia.

Los laboratorios de los hospitales públicos de la comunidad, así mismo, han realizado 210.802 pruebas. En total son 166.824 PCR, 10.823 tests rápidos de anticuerpos y 33.155 serologías.

En cuanto a la situación en las residencias de la tercera edad, hay una usuaria positiva, la cual permanece ingresada, y siete trabajadores tienen el contagio activo.

En las residencias para personas con discapacidad no hay ningún caso activo.

Desde el inicio de la pandemia se han contagiado 3.608 personas del brote del nuevo coronavirus en las Islas y 232 han fallecido. Cabe recordar que este pasado lunes se informó de dos muertes, después de 20 días sin que la COVID-19 se cobrase vidas en las Islas. Cabe destacar que 2.348 personas ya han superado la enfermedad, 46 más que este lunes.