Armengol pide al Rey que ayude a Baleares ante la compleja situación económica

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha solicitado al Rey, durante la audiencia en La Almudaina, que ayude desde todos los ámbitos a Baleares dada la situación compleja de la economía.

Tras el encuentro con Felipe VI, quien ha iniciado este martes su agenda oficial en Baleares, Armengol ha detallado algunos de los temas que ha tratado con el monarca. La jefa del ejucutivo autonómico ha trasladado al Rey que Baleares es la comunidad que se encuentra en peor situación económica de España por el impacto que ha tenido y sigue teniendo la COVID-19 en el turismo.

Armengol ha vuelto a reclamar para Baleares la misma solidaridad que la comunidad ha tenido con los demás. También ha subrayado que el Rey es «un gran conocedor de las Islas, las quiere y esto es una suerte».

A preguntas de los periodistas, la presidenta ha eludido aclarar si durante su charla se ha abordado la situación del rey Juan Carlos. «Mi preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares (...). De todo lo demás debe dar explicaciones la Casa del Rey, no me toca a mí», ha dicho, aunque también ha dejado claro que de haber tratado sobre el rey emérito no lo revelaría.

Ha subrayado que en la audiencia ha expuesto al rey el alcance del impacto de la crisis de la COVID sobre una economía como la balear, volcada en el turismo internacional de verano. «Seremos la comunidad autónoma que lo pasará peor económicamente», por lo que ha insistido en la necesidad de medidas de apoyo específicas por parte del Gobierno de España.