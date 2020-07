Armengol: «La peor imagen para Baleares no es el uso de la mascarilla sino un rebrote comunitario»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que «la peor imagen de Baleares no es el uso de la mascarilla si no que hubiera un rebrote comunitario; así como las imágenes de gente acumulada en las zonas donde se produce el turismo de excesos y las de aquellas personas que incumplen la normativa».

Según ha informado la presidenta del Govern, Francina Armengol, este martes, en el XII Encuentro de Empresarios en Positivo, organizado por Onda Cero y CaixaBank, «si no hay salud, no hay economía, tomamos la decisión de hacer obligatorio el uso de mascarillas en Baleares ante la evidencia científicas de que esta evita posibles contagios y porque, además, éramos la segunda comunidad que menos la utilizaba, según el estudio de prevalencia».

En esta línea, y frente a las críticas a la medida por parte del sector hotelero, ha añadido, «sin salud no hay economía. La peor imagen para Baleares es que hubiera un rebrote comunitario; así como las de gente acumulada en las zonas donde se produce el turismo de excesos y las de aquellas personas que incumplen la normativa».

Además, ha destacado, «destinos competidores como es el caso de Italia o Turquía también imponen el uso de las mascarillas, al igual que muchas comunidades».

Asimismo, Armengol ha querido dejar claro que la imposición del uso de la mascarilla no está reñida con el hecho de que la «situación del coronavirus está muy controlada en Baleares».

Sin embargo, ha insistido, «no hemos de perder el rigor de las medidas de prevención. No podemos relajarnos porque el virus sigue en todo el mundo y hasta que no tengamos la vacuna no podremos estar tranquilos».

Por otro lado, acerca de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, Armengol ha asegurado que pese a la previsión inicial de caída del 30% del PIB de las Islas, «el archipiélago se encuentra en una situación mejor porque se comporta bien el turismo interislas y empieza a hacerlo el nacional».

En esta línea, ha apuntado que «el Plan Piloto del Turismo fue un acierto para posicionar Baleares como destino seguro; así como lo fue el decreto 8/2020 para acelerar sectores económicos o los ERTEs y los créditos ISBA e ICO». Gracias a estas decisiones, ha añadido, «en la actualidad no se prevé una caída del 30%, lo que indica que vamos por el buen camino». Si bien, ha reconocido, todo dependerá del control de la situación epidemiológica».

Atendiendo a estas afirmaciones, Armengol ha querido aclarar qué ocurre con los ERTEs, explicando que «el Govern balear va a continuar pidiendo su prolongación hasta final de año sí, pero ésta figura no está tampoco garantizada en Canarias».

Al respecto, ha insistido, «tanto Baleares como Canarias son dos comunidades diferentes, la primera tiene la temporada alta ahora y la otra en invierno». Además, ha puesto en valor que «Baleares ha logrado que el Estado conceda bonificaciones de entre el 80% y el 90% a las empresas para recuperar a los fijos discontinuos». Cabe recordar que las Islas son la comunidad con más fijos discontinuos de España.

Otro tema que ha abordado la presidenta Francina Armengol en el XII Encuentro de Empresarios en Positivo ha sido el problema de conectividad.

Al respecto, ha lamentado que «hay cuestiones que no se cumplen, como el garantizar los vuelos mínimos interislas, además de problemas de precios».

«Hemos exigido que se garanticen los vuelos mínimos interislas y que se cumpla con los precios porque tenemos obligaciones de servicio público. La respuesta no ha sido satisfactoria todavía pero vamos a seguir insistiendo», ha afirmado.

Finalmente, otras cuestiones abordadas en este evento han sido que una posible subida de impuestos y el plan de reactivación económica de Baleares.

Respecto al primero de estos puntos, Armengol ha asegurado que «no se plantea una subida de impuesto». Mientras, acerca del segundo ha agradecido el apoyo de quienes se han sumado a él y ha vuelto a pedir a los grupos de la oposición que aún no lo han hecho «que lo hagan» para así poder «construir unas Baleares más justas y sostenibles» y porque «se ha demostrado que cuando tomamos decisiones conjuntamente somos más fuertes», ha concluido.