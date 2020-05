Josep Melià dejará de ser el número dos del PI en la nueva dirección del partido

Josep Melià dejará de ser el secretario general del PI, número dos de la formación, a partir del congreso que celebrará la formación el próximo 27 de junio. Eso significa que la marcha de Jaume Font ha terminado provocando también la marcha de Josep Melià, por lo que el partido insularista pierde a los dos líderes que crearon la formación.

Melià seguirá en la ejecutiva, pero no tendrá ningún cargo de responsabilidad. Tampoco estará Xisca Mora, que ha hecho de presidenta transitoria desde la dimisión de Jaume Font.

El presidente del PI será Antoni Amengual, que este lunes presentó a la lista de personas que le acompañarán en esta nueva etapa como presidente de la formación. La nueva dirección equilibra nombres próximos a Font y nombres próximos a Melià que se reflejan en sus dos vicepresidencias: Lina Pons y Toni Salas.

La secretaría general la ocupará Tolo Gili y el tesorero será Miquel Porquer. Junto a ellos estarán Gori Ferrà (secretario de Coordinació i Implantació), Josep Franco (secretario de Comunicació i Estratègia Política), Neus Serra (secretaria d’Acció Institucional), Catalina Riera (secretaria de Formació), Sebastià Salas (secretario d’Estudis i Programes) y Leonor Bosch (secretaria de Dinamització i Igualtat).

En la presentación de la candidatura, Antoni Amengual aseguró que se trata de un equipo que conjuga personas con experiencia en el ámbito municipal con personas jóvenes «para poder encarara con garantías la regeneración del futuro de la formación».

Sucursal de Madrid

«No me podía quedar en casa sentado en el sofá y contemplar cómo las Islas pasan a ser una sucursal política dirigida desde Madrid; mis hijos no me lo perdonarían nunca», dijo.

El candidato aseguró que su voluntad es cohesionar el partido a partir de un replanteamiento interno. «Hemos cosido para presentar esta candidatura de consenso», dijo. Consideró que hay que superar el debate sobre si el partido es regionalista o es nacionalista porque la ponencia ya lo deja claro y por son etiquetas que se ponen desde fuera de la formación.