El Govern balear no autoriza subir a 16 euros la tarifa mínima del taxi desde el aeropuerto

La Comisión de Precios del transporte urbano de viajeros, órgano dependiente del Govern balear, no ha autorizado la tarifa mínima para el taxi de 16 euros de día y 18 euros de noche en los trayectos del aeropuerto a la ciudad, como había consensuado el sector con el área de Mobilitat de Cort en febrero del año pasado. La tarifa mínima que era de 13 euros se ha actualizado a los 13,28 euros. Tampoco se ha aprobado, por tanto, el descuento que se iba a aplicar en los viajes desde Son Sant Joan a Palma en el caso de que la carrera costase menos de los 16 euros y el cliente presentase la tarjeta ciudadana o intermodal.

En esta situación se iba a cobrar lo que marcase el taxímetro entre los 13 (precio mínimo) y los 16 euros. Esta fue la principal novedad anunciada por el anterior Govern del Pacte sobre la actualización de tarifas en el sector del taxi, y su objetivo, según el Consistorio, era proteger al residente de los barrios cercanos al aeropuerto, Can Pastilla y el Coll.

Las nuevas tarifas del taxi en Palma finalmente ya están vigentes desde mediados del pasado mes de abril, más de un año después de que fueran anunciadas. De media, los precios han actualizado un 2,43 por ciento.

El Ajuntament de Palma no ha informado de estas novedades, pero el presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, las confirma y añade que «hasta la nueva actualización de las tarifas no se volverá a hablar del tema de la tarifas mínimas». Hacía siete años que no se actualizaban los precios del taxi en Palma.

El presidente de la Agrupación de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Balears, Antoni Bauzá, recuerda que «desde nuestra patronal hemos defendido siempre que este descuento para los residentes era discriminatorio y que, además, no estábamos de acuerdo con tener que aplicar un descuento en base a una tarjeta que no gestionamos nosotros ni podemos saber si quien la presenta es el titular de la misma».