Ábalos sobre los alemanes con segunda residencia: «Queremos que disfruten de sus viviendas»

En medio de la polémica planteada porque unos doscientos alemanes han pedido por escrito a la presidenta del Govern, Francina Armengol, el poder regresar a Mallorca para visitar sus segundas residencias durante el estado de alarma, y que ella les haya contestado que no se pueden hacer distingos con los ciudadanos de la Isla que tampoco pueden hacerlo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, terció este miércoles en esta cuestión en el Congreso. Allí dijo a los periodistas que se «estudiarán» fórmulas para que estos propietarios puedan visitar y utilizar sus casas durante el confinamiento.

Según eldiario.es, Ábalos explicó a preguntas de un periodista alemán que tratará con el Gobierno de Angela Merkel las posibles opciones para que estos propietarios de viviendas en propiedad en España puedan desplazarse y visitarlas.

Preguntado sobre si pueden los alemanes hacer reservas vacacionales para este verano en España, el ministro recalcó: «Hay muchos alemanes con residencia en España y queremos que la disfruten; y también territorios que viven del turismo, por ello intentaremos abrir algunas vías de compromiso y responsabilidad entre países que garanticen la seguridad sanitaria».

Con estas declaraciones de Ábalos se espera la respuesta del Govern balear para ver qué estrategia se adopta, o si se hace caso omiso a unas opiniones que entran en contradicción frontal con los criterios fijados por la presidenta.

Inmobiliarias

En este contexto, la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) apoyó este miércoles la estrategia del Govern de primar los aspectos sanitarios antes que ceder a la presión de los alemanes con segundas residencias.

«Se trata de una minoría que no representa al sentir general de la mayoría. La prioridad es la salud y luego viene el resto. No estamos de acuerdo en que se intente polarizar esta cuestión, por lo que no apoyamos las críticas que se realicen por este motivo», afirmó ayer el presidente de ABINI, Hans Lenz.

Esta asociación fue fundada por las 14 mayores agencias inmobiliarias de Baleares en 2019 con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de regular y dotar de mayor calidad al sector de la intermediación inmobiliaria.

En el comunicado, Lenz agradece la estrategia del Govern en la actual crisis de la COVID-19: «Queremos agradecer de todo corazón a los servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y autoridades en Balears el hecho constatado que las Islas tienen una de las tasas de infectados y fallecidos por culpa del coronavirus más bajas de España».

Asimismo, da su total apoyo al Govern, sectores empresariales y a toda la sociedad civil balear «para que en cuanto antes podamos recuperar la vitalidad, energía y fuerza en nuestra comunidad autónoma».

Emplaza asimismo a los demás sectores económicos «para que nos agrupemos y presentemos ante el Govern para crear una única mesa de trabajo transversal y permanente de desarrollo de medidas urgentes para el rescate y reactivación económica».

El objetivo, explica Lenz, es preservar la liquidez, seguridad y actividad de la economía «a través de la normativa y legislación autonómica a la vez de fortalecer la posición de Balears dentro de España y la Unión Europea».

Apoyo total

Lenz, asimismo, comenta los últimos artículos publicados tanto en la prensa como en redes sociales sobre el uso de segundas residencias en Baleares.

Sobre este punto, esta asociación afirma: «En las innumerables llamadas de teléfono y cariñosos emails que hemos compartido con nuestros clientes, hemos podido constatar que el amor por Balears, su territorio, gente y cultura sigue intacto. La enorme mayoría de las personas consultadas están apoyando los esfuerzos de control sanitario como prioridad absoluta y respetan las normas europeas y españolas en vigor para frenar el COVID-19».