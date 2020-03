¿Qué puedo hacer si mi viaje de vacaciones se ve afectado por el coronavirus?

Son muchos los que han visto afectados estos días sus planes de vacaciones por la crisis del coronavirus. Las restricciones a Italia y las recomendaciones de no viajar a no ser que sea estrictamente necesario están frustrando las vacaciones de muchos españoles, pero aquí te contamos qué puedes hacer.

Las mayoría de las compañías aéreas están dando facilidades a sus clientes para poder cambiar las fechas de sus viajes.

Es por ello que lo primero que debes hacer es consultar si la compañía con la que has contratado tu vuelo te ofrece la posibilidad de retrasar el viaje o cancelarlo. Según ha recordado este miércoles en IB3 Televisió, Alfonso Rodríguez, portavoz de Consubal, no hay restricciones para salir del país pero «si no queremos viajar por miedo, no nos tienen que devolver el dinero».

La cuestión es diferente en caso de cancelación del vuelo. En ese punto si se puede reclamar la devolución del importe pagado.

Rodríguez ha recordado que «el 99% de las compañías ofrece la posibilidad de contratar la asistencia durante el viaje y también las cancelaciones. Ahora es recomendable contratar esta opción».